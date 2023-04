Chris Evans confiesa su mayor defecto, pero sus fans lo perdonan

CIUDAD DE MÉXICO

El actor Chris Evans no dudó en confesar su mayor defecto que muchas personas no conocían y que deja en claro que los hombres más guapos también tienen debilidades e inseguridades que muchas veces no pueden controlar. Es que hace muy poco el conocido Capitán América confesó que su mayor defecto es tenerle miedo a ser anfitrión invitado en el programa Saturday Night Live.

Ser el conductor del programa más ácido y divertido del mundo, por donde han pasado infinidad de personalidades y artistas parece ser uno de los retos más importantes del actor que ya se ha enfrentado a personajes complejos y profundos.

"Bueno, puedo manejar un cameo. He evitado SNL como la peste durante años solo porque tengo mucho miedo. Es aterrador para mí. Para mí, sería una de esas cosas que todas las noches me despertaría con sudor frío. Un cameo suena genial, eso es perfecto. Dentro y fuera... moja tus dedos de los pies", dijo Chris Evans a Entertainment Tonight Canadá.

"No soy una persona divertida. Tal vez solo siento eso porque tengo amigos muy, muy divertidos que una vez me dijeron que no soy una persona divertida. Solo sé cómo me sentiría... sería solo una ansiedad cotidiana, un arrepentimiento constante. ¿Por qué hice esto? Podría haber estado cómodo en mi casa, en mi cama, sin preocuparme por esto", agregó.

Saturday Night Live es un programa semanal que tiene varios sketches de comedia. Por el estudio han pasado celebridades de distintos lugares y disciplinas. Por el show han desfilado desde Kim Kardashian hasta Tom Hanks, pasando por presidentes, modelos, cantantes, deportistas, actores e influencers.