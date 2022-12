Le salva la intubación

Por fortuna, Jones logró salir adelante, y aunque se encuentra en plena recuperación habló sobre su estado de salud y lo que vivió en esos momentos tan complicados.

FUERTE SITUACIÓN

"Estuvo fuerte, me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón, y los doctores la verdad es que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva", dijo en entrevista.

La primera actriz también detalló que lo que le salvó la vida fue que permaneció intubada, aunque aseguró que de haber estado completamente consciente de lo que le harían, probablemente no hubiera dado su autorización: "Yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a eso me salvaron", agregó.

SALE DE "CABO"

Sobre su salida de la telenovela "Cabo", Jones aclaró que ella no abandonó el proyecto, incluso estaba entre sus planes regresar, pero decidió no ponerse en riesgo: "En ningún momento abandoné la novela, al contrario, yo estaba al pie del cañón y fue justo que me di cuenta que no iba a poder regresar. Ellos (la producción) me estaban esperando, pero no, la salud es la salud".

Respecto a sus planes a futuro, Jones adelantó que desea volver al teatro y a la televisión, incluso ya tiene un nuevo melodrama con "El Güero" Castro, pero todo se hará hasta que sus doctores la den de alta, finalizó.