Abre su corazón

Ciudad de México

El jugador de los Jefes de Kansas, Travis Kelce se sinceró sobre aquello que le ha enamorado de Taylor Swift, además compartió varios detalles sobre su relación amorosa.

En una entrevista para The Wall Street Journal, el atleta abrió su corazón con motivo a lo mediático que ha sido su noviazgo con la intérprete de "Shake It Off", cómo se conocieron y qué es lo que más le ha cautivado de la compositora.

"Pero estar junto a ella, ver lo inteligente que es Taylor, es algo que hace que te explote la cabeza. Aprendo cada día", dijo el jugador.





Aunque la ganadora del Grammy ha sido bastante hermética en cuanto a temas de su vida personal, Travis Kelce no se guardó detalles sobre su romance como la forma en que se conocieron.

"Definitivamente había algunos de sus conocidos que sabían quién era yo. Alguien de su círculo le preguntó, ´Oye, ¿sabías que él iba a venir?´. Tuve a alguien que funcionó de Cupido. Ella me contó exactamente cómo había pasado todo y me dijo que había tenido suerte de llegar a contactar (a Swift)".

Los reportes de la prensa deportiva, sobre la presencia de Swift en un partido de su actual novio en Pensilvania, habían catalogado dicho encuentro como la primera vez en que se conocía la pareja, sin embargo, Kelce aseguró que todo comenzó semanas antes, luego de que la cantante se comunicara con él al saber del interés amoroso que tenía el jugador de la NFL.

Después de un tiempo entre charlas, el deportista admitió: "Supe que podríamos tener una cena agradable y una conversación, y lo que surgiera de ahí, adelante.

"Todos a mi alrededor me decían: ´¡No lo estropees!´. Y yo les decía: ´Sí, sí, lo entiendo´", contó, luego de ver en la estrella pop los valores de la familia y el ambiente al que acostumbra estar.





El militante de los Jefes de Kansas también dijo que nunca había lidiado con algo parecido a lo que está viviendo a lado de Swift, no obstante, no huye de la experiencia.

La pareja surge después de que la también productora estuviera cosechando los éxitos de su trayectoria musical con la gira mundial The Eras Tour, de la que Kelce formó parte al ser captado dándole un apasionado beso durante uno de los shows que la famosa brindó en Argentina hace unos días.