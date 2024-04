Pierde su canal de YouTube

Ciudad de México

El cantante Christian Chávez acaba de reportar que su cuenta en la plataforma de videos YouTube fue cerrada y aunque no sugirió quien pudo ser quien la desactivó, sí destacó que la única persona que conocía su contraseña es su ex mánager Guillermo Rosas, con quien RBD enfrenta una batalla legal, luego de que el representante no cumpliera con algunas promesas que hizo a fans durante la gira de la agrupación.

El cantante de 40 años recurrió a su Instagram para contar a sus fans que perdió su canal de YouTube. Con visible tristeza, Chávez expresó que no entiende el motivo por el que su cuenta fue eliminada:

"Queridos todos, como podrán haberse dado cuenta mi canal de YouTube fue borrado completamente".

ESTÁ MUY TRISTE

Además, Christian destacó que, entre los contenidos, que fueron eliminados se encontraba el videoclip de "Libertad", un tema del 2011, que interpreta con Anahí, dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+.

"(También) la canción de "Libertad", la cual yo pagué para la realización de estos video años atrás", precisó.

Chris no ocultó su tristeza y reveló que, a pesar de que desconoce quién o el por qué su cuenta desapareció, Guillermo Rosas, su exrepresentante era el único que conocía cuál era la clave para acceder a su canal de YouTube.

"No entiendo por qué pasó esto y la única persona con la información para entrar a mi canal era mi ex mánager, el señor Rosas", precisó.





Me duele en el alma esta acción y espero que se pueda explicar, son años de trabajo para que se haga esto a mi canal y se cambie a otra persona", dijo.

A LA MALA

Fue entonces que compartió una imagen en la que se puede ver que en la portada de su canal aparece el nombre de Guillermo.

Cabe destacar que la banda acabó en malos términos con Guillermo Rosas, que fue productor -junto a los cinco integrantes de la banda- de la gira del reencuentro de RBD; Soy Rebelde Tour 2023, pues parece ser que el mánager vendía paquetes VIP a algunos de sus fans, los cuales nunca fueron entregados, así como el dinero no fue devuelto.

Sin más detalles y, en diferentes entrevistas, Maite Perroni ha expresado que ya se encuentran asesorados por un equipo legal que resuelva las diferencias que existieron entre la banda y Rosas, quien desde el momento en que fue despedido, ha preferido hacer mutis acerca de la situación.