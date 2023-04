Dejó planeada su bioserie

Ciudad de México

La productora Yolanda Garza, quien tiene los derechos de la historia, informó que el proyecto continúa. Sólo esperará unos días para que sane un poco la herida que le provocó la muerte de su amigo, dijo.

TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

Antes de enfrentar problemas graves de salud, el actor dejó testimonio de sus experiencias personales y profesionales a través de videos que fueron grabados en El Paraíso, su casa de Acapulco.

Pronto iniciarán los preparativos de la producción que cuente la vida del actor, quien tuvo amistad con figuras del medio artístico y político. Incluso se abordará el tema de sus ex esposas, como la actriz Sonia Infante, y sus amoríos con otras celebridades. Asimismo, se destapará el capítulo que tuvo en su vida Farrah Fawcett, estrella de Hollywood.

EN AUDIO Y VIDEO

"Vamos a seguir adelante con la serie, pero ahorita tenemos que parar unos 40 días. Después voy a proseguir con lo de la bioserie. Necesito que pase un proceso necesario, porque para mí ha sido bastante difícil (su partida)", expresó Garza.

El actor, quien falleció a los 81 años y fue despedido ayer en la casa que le compró a su viuda, Margarita Portillo, dejó grabado en video lo que el público verá en la serie.

"Toda la información que tengo está en audio y video en boca de Andrés. Es contado por la voz propia de él, y esto lo hicimos así porque pudimos haberlo hecho por escrito, pero él dijo: ´Vas a tener muchos problemas, por eso quiero que me grabes para ser el único responsable de todo lo dicho´", compartió la productora.

SIN PERMISO DE "EL SOL"

Señaló además que, así como Luis Miguel lo incluyó en algunos capítulos, "El Sol" estará en la serie del protagonista de cintas como Pedro Navaja y Chanoc.

"Yo le dije: ´Nos vamos a meter en broncas, ¿para qué vas a mencionarle?´. Y él dijo: ´Luis Miguel hizo su bioserie y a mí no me pidió permiso para que me sacaran ahí, en la serie. ¿Por qué le tengo que pedir permiso a él?. Además, es mi vida, es lo que yo viví. No voy a contar chismes. Son cosas ciertas lo que viví con él y con sus padres´´´, recordó Garza.

"Lo que vamos a hacer es cumplir con su voluntad (de tener su serie)", externó.

Finalmente, dejó claro que tiene total libertad para trabajar en el proyecto.

"Él me cedió los derechos, lo tengo totalmente legalizado, y me cedió los derechos en video también", dijo.

LEONARDO LO DESPIDE

Leonardo acudió a dar último adiós a su padre.

Aunque en los últimos meses Andrés García se mantuvo alejado de sus hijos, Leonardo García hizo a un lado todos los problemas y asistió al funeral de su padre. A su llegada al lugar, García reveló que su intención sí era reconciliarse con el primer actor, incluso intentó reunirse con él, pero la muerte los sorprendió y evitó que pudieran verse por última vez.

"Se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá y me habló mi tía Rosita y me dio la noticia", dijo a los medios de comunicación. El también actor se mostró bastante afectado por la partida de su padre y no pudo evitar las lágrimas al mirar el féretro de su parte.

Sin embargo, fue a través de las redes sociales que decidió darle el último adiós al protagonista de "Pedro Navaja" esto con un emotivo mensaje en el que no sólo dejó claro el amor que siempre sintió por él, también la gran admiración que le tenía.

MOLESTA SU VELORIO

De acuerdo con personas que acudieron al velorio de Andrés García en Acapulco, Hugo Stiglitz estuvo molesto por lo precario y poco aseado del lugar, el cual no consideró adecuado para la despedida de su amigo. Leonardo "El Oso" García también se mostró incómodo por esta situación. Tras la misa, estuvo 20 minutos y se fue.