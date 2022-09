Abre su corazón

Steven Spielberg lleva The Fabelmans al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

El realizador de 75 años acudió al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para el estreno mundial de esta película, en la que aborda su amor por el cine y el golpe de realidad que le significó el divorcio de sus padres.

"Creo que el encierro por la pandemia nos afectó a todos de alguna manera, y nos puso en una situación de presión, de vulnerabilidad, que nos hizo replantearnos muchas cosas.

"Soy de las personas que estaban en edad de riesgo. Me sentí triste y preocupado, y me puse a analizar mucho de mi contexto emocional familiar y de los primeros golpes de la vida que me afectaron profundamente. El ´bullying´ en la escuela se dio, por mi religión, y lo que sucedió con mis padres siempre fue un tema complejo para hablar", expresó el director en la presentación del largometraje.

Tras las primeras funciones de esta cinta, los comentarios de la crítica y audiencia fueron muy favorecedores. Es la primera vez que Spielberg ha estrenado un proyecto en el TIFF.

BUENA HISTORIA

Michelle Williams, quien de inmediato se colocó entre las favoritas para esta temporada de premios, interpreta a Mitzi Fabelman, la matriarca de la familia. Ella, buscando su felicidad, se separa de Burt (Paul Dano) y es quien hace que su hijo Sam (Gabriel LaBelle) descubra su pasión por el cine.

"Es una historia sumamente personal, digamos que abro el corazón. Fue una forma de analizar y exponer la vulnerabilidad con la que crecí y lo que significó madurar por los golpes que no me esperaba.

"El divorcio fue una sacudida que modificó todo en la familia. Éramos una familia feliz (en Arizona) y al mudarnos a California, las cosas cambiaron por muchas circunstancias", expuso Spielberg.

Para su nuevo proyecto, el ganador de tres premios Óscar trabajó con el guionista Tony Kushner, su colaborador también en Munich (2005), Lincoln (2012) y Amor Sin Barreras (2021). Esta vez, debido a la pandemia, se comunicaron sólo a través de videollamadas por Zoom.

FAMILIA PRESENTE

"Afortunadamente, estuve muy de cerca de mi familia, de mis hijos. ¡Vaya! Fue muy enriquecedor tener ese motor para el corazón mientras hacía una recapitulación de lo que fue despertar al cine. Me metí tanto a mis memorias de niño, de adolescente, de joven, que en realidad siento que me autoexaminé y saqué todo", puntualizó el venerado creador.

UNA DE LAS FAVORITAS