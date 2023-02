Belinda recibe ataques de su prima Stephenie Peregrín

Familiares de Ignacio Peregrín, el papá de la artista, hablaron para el programa Chisme No Like, y revelaron cómo ha sido la relación real entre Shakira y su padre, una relación de supuesta explotación laboral, en la que según, su padre se quedaba con el dinero de ganaba Belinda .

CIUDAD DE MÉXICO

Belinda siempre ha hablado muy bien de su familia, hace cuatro años en entrevista con TV Azteca, cuando su padre asistió a la presentación de una línea de ropa de su hija, ella expresó públicamente los motivos por los que admiraba a su padre.

"Mi papá es la luz de mis ojos, es un gran ejemplo porque es un hombre inteligente, que sabe hablar más de cinco idiomas, es un hombre maravilloso; yo tenerlo de papá, qué orgullo", dijo frente a su padre Ignacio Peregrín, quien estaba a su lado y emocionado agradeció las palabras de su hija.

Belinda compartió hace unos meses un video en el que sus padres aparecen bailando, y aplaudió el amor que comparten como pareja y el ejemplo que le han dado a ella y a su hermano.

"El amor es luchar en las buenas y en las malas, es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es paciente, es respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona, no es efímero, no es volátil, es constante, no es obstinado y a veces es darle la razón a la otra persona aunque no la tenga enfrente de sus hijos (así es mi papá con mi mamá) ¡así es el amor de mis papas! ¡Los amo tanto! Han sido el mejor ejemplo para nachito y para mi", escribió para acompañar el video en el que sus padres bailan "Amor eterno", de Juan Gabriel.

La prima de Belinda se lanza en su contra

El programa Chisme No Like presentó entrevista con el tío de Belinda llamado Fernando Peregrín, y también charló con una joven rubia llamada Stephenie Peregrín, prima de Belinda, quien aseguró que cuando conoció a la cantante las cosas no ocurrieron como ella se las imaginó.

En entrevista para ese medio relató que como Belinda supuestamente no sabía de su existencia y no los conocía, cuando se dio el encuentro para verse frente a frente en un restaurante, Stephenie estaba muy emocionada, pero Belinda fue distante, lo que tendría que ver, según la joven, con la forma de ser de la artista.

"Era una chica interesada, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara; cuando me vio, me barre y me dice ´Qué linda´", recordó.

Stephenie, que se dedica al modelaje y también tiene conocimientos de canto no tiene una referencia positiva de su prima.

Belinda estuvo en el centro de la polémica el 2022 luego de que se terminara el noviazgo que mantenía con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, quien ya le había entregado un lujoso anillo de compromiso en un exclusivo restaurante en Barcelona.

Aunque no hay versiones oficiales del rompimiento, un tuit que Nodal escribió después del truene dedicado a Belinda Schüll, madre de su ex, causó mucha conmoción porque dejó entrever que Belinda había sido abusada laboralmente por sus propios padres.