Trump... historia de terror

E l escritor estadounidense Stephen King aseguró que ni siquiera él podría haber escrito algo tan aterrador como la escalofriante realidad política de Donald Trump.

En una reciente entrevista con The Guardian, el autor de "El Resplandor" respondió a una pregunta de un lector sobre cómo imaginaría el final de la era trumpiana.

"Creo que sería un impeachment, lo cual, en mi opinión, sería un buen final", dijo King. "Me encantaría verlo retirado. El mal final sería que consiguiera un tercer mandato y tomara el control por completo. De cualquier manera, es una historia de terror. Trump es una historia de terror, ¿no?".

CRÍTICO ABIERTO

King, de 77 años, ha sido un crítico abierto del presidente durante años, manifestando sus opiniones en redes sociales casi a diario. En junio, expresó que, en su opinión, Trump es consciente de su propia ineptitud y lo comparó con un niño malcriado que reacciona con berrinches cuando no consigue lo que quiere.

"Trump es como un niño mimado. Cuando no se sale con la suya, arma un berrinche", escribió.

En una entrevista de 2022 con el Sunday Times, King ya había calificado a Trump como "un presidente horrible" y "una persona horrible", además de considerarlo un sociópata que "intentó derrocar la democracia estadounidense no por un deseo político, sino porque no podía admitir que había perdido".





ADAPTAN SU OBRA

Antes de las elecciones de 2024, el escritor especuló que Trump se negaría a debatir con la candidata demócrata Kamala Harris, lo que provocó una respuesta del portavoz de Trump, Steven Cheung, quien lo llamó "imbécil" en declaraciones a Newsweek.

Más allá de la política, King aprovechó la entrevista para hablar sobre las recientes adaptaciones de su obra, como "The Life of Chuck", "The Monkey" y la próxima versión de "The Running Man", dirigida por Edgar Wright.

"Todavía me emociona cuando alguien hace una película de algo que he hecho", dijo. "No escribo con películas en mente me gustan las películas, pero son cosas diferentes, como manzanas y naranjas".

También opinó sobre las comparaciones entre sus novelas y la serie de Netflix Stranger Things: "Creo que los hermanos Duffer me dan más crédito del que merezco. Son personas muy talentosas y la historia que han desarrollado tiene mucho más de ellos que de mí Me gusta mucho la serie. He visto todos los episodios".