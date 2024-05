Se alegra Stephanie Salas por reencuentro

Ciudad de México.- La relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas, fruto de su vínculo con la actriz Stephanie Salas, ha experimentado una notable evolución, evidenciada en momentos significativos, como la presencia del cantante en la lujosa boda de la joven modelo en Italia, así como en otras muestras de cercanía que suelen colarse en las redes sociales.

Recientemente, Michelle sorprendió al compartir la primera imagen inédita junto a su padre en Instagram. Recordemos que fue hasta los 18 años de la influencer que "El Sol" la reconoció como su hija.

En la fotografía ambos están vestidos de negro sonriendo a la cámara y con una copa de vino en la mano mientras se encuentran en un avión privado, posiblemente durante la gira del cantante por Estados Unidos.

La calidez del abrazo de Luis Miguel hacia la joven no pasó inadvertida por los fanáticos, quienes celebraron su conexión.

Ante la atención generada por esta imagen, Stephanie Salas fue cuestionada y expresó su alegría al ver a Michelle en un momento tan feliz. En un encuentro con los medios, previo al Día de las Madres, compartió: "La felicidad de mis hijas es por completo la mía. Cómo explicarles que, siendo madres, por eso quiero mandar todo mi amor, toda mi admiración y todo mi orgullo a aquellas que cargamos en el vientre a todos los seres humanos...".

En cuanto a la postal en cuestión, añadió: "Ver a mi hija realizada y feliz es la mayor satisfacción que una madre puede tener".

Sobre el cambio en la actitud de Luis Miguel hacia su papel como padre, sin dar muchas explicaciones Stephanie Salas comentó con una sonrisa: "Eso lo veremos en el Día del Padre".





MICHELLE, ¿EMBARAZADA?

En cuanto a los rumores recientes sobre el embarazo de Michelle, Stephanie afirmó que su hija está simplemente disfrutando de su matrimonio y que, aunque le emocionaría convertirse en abuela, aún no se siente completamente preparada. "Me encantaría ese momento. También hay veces que digo: ´ay, no sé si todavía estoy preparada´, pero así es la vida".

Aun así, aseguró estar lista para asumir ese papel en el momento adecuado, destacando su capacidad para enfrentar cualquier situación y su disposición para salir adelante, cualidades que la han hecho más fuerte a lo largo de su vida.