Actuación de Jenna Ortega sorprendió a Tim Burton

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos actores han hablado acerca de cómo es la experiencia de trabajar con Tim Burton como director. Algunos coinciden en que tiene particulares exigencias que se deben cumplir y para Jenna Ortega significó algo muy especial, porque no dejó de ser ella misma en cuánto a su personalidad.

Para Jenna, aprender esgrima y violonchelo no fue nada fácil. Estos eran requisitos pedidos por el director de "Merlina" y la actriz tuvo que adaptarse a esos requerimientos. "Me estaba tirando de los pelos por eso [...] todos en mi círculo cercano saben lo que me hizo ese violonchelo", fue parte de sus declaraciones con los medios en una de sus recientes entrevistas.

Pero la relación con Burton y Ortega durante el rodaje de la serie no fue complicada, de hecho, el productor de 64 años mencionó en una entrevista que la joven histriónica era una artista con "muchos instinto" y eso realmente lo impresionó. Lo mismo ocurrió con quien encarnó a Morticia.

La exitosa Catherine Zeta-Jones también quedó impresionada por el trabajo de la actriz con orígenes puertorriqueños. De hecho, en declaraciones a los medios, mencionó que nunca se quedó callada ante las órdenes de Tim Burton. Por el contrario, siempre propuso alternativas u opciones de rodaje de algunas escenas y el director las tomaba con gusto.