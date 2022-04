Sorprende a los fanáticos

Vin Diesel ha revelado el título de la primera mitad del capítulo final de la franquicia Rápido y Furioso.

En una publicación de Instagram el miércoles, el actor y productor reveló que el título de la película será Fast X.

Diesel también subtítulo la foto del logo del título de la película como "Día uno...", lo que confirma que la producción ha comenzado en la décima entrega de la franquicia.

El estreno del filme está programado para el 19 de mayo de 2023 en cines.

A principios de este mes, la estrella detrás del líder de la franquicia, Dominic Toretto, compartió en Instagram que la estrella de Capitana Marvel, Brie Larson, se uniría a la última entrega.

ENTRA BRIE

"Claramente hay amor y risas en esta imagen", dijo Diesel sobre su foto con Larson, en la que aparece sobre su hombro mientras se ríe. "Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto su Óscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas. Bienvenida a la familia, Brie."

Si bien no se ha revelado mucho sobre la trama de la película de Universal, ya se han revelado otros importantes anuncios de casting, incluido el debut en la franquicia de Jason Momoa, quien podría ser uno de los villanos.

Se espera que Fast X, el primero de un final de dos partes, se filme de forma consecutiva con la entrega final de la serie original, aunque el universo "Rapido y Furioso" continuará a través de una serie de spin-offs planificados.