La experiencia de Sophie Turner como madre soltera

A unos días de que Joe Jonas y Sophie Turner finalizaran formalmente su proceso de divorcio tras más de un año de batallas legales, la actriz se sinceró y compartió cómo esta separación ha cambiado su vida.

En una entrevista al Sunday Times, la estrella de Game of Thrones de 28 años admitió que ser una madre soltera es muy difícil.

"Es muy difícil ser madre soltera.....También es muy importante que los niños vean cuánto se esfuerzan los padres por ellos", dijo.

Actualmente Sophie Turner interpreta a Joan Harrington, una ladrona de joyas que también es madre soltera, por lo que asegura que ser madre le ayudó a interpretar mejor el papel.

"Si no hubiera sido madre, no sé si habría podido aportar la misma energía que puse en ella. Joan me cambió mucho. De la desesperación absoluta surge mucha voluntad y ambición. La serie llegó en un momento de mi vida en el que tenía que ser ambiciosa y tener una voluntad muy fuerte y luchar contra las fuerzas. Ella me dio mucha fuerza", declaró.

Joe Jonas y Sophie Turner llegaron a un acuerdo conjunto de custodia para sus hijos, así como una división de bienes en la mediación de su divorcio.

Para la actriz su divorcio de Joe Jonas se convirtió en una "agonía" y aseguró en una entrevista para la revista Vogue British en mayo pasado, que hubo días en los que "no sabía si lo conseguiría".