Poncho de Nigris aclara que Angélica Vale no es su tipo

A Poncho de Nigris no le hizo ninguna gracia la manera "despectiva" en la que Angélica Vale se refirió a él y a sus compañeros de "Sólo para mujeres", luego de que él revelara que en ese entonces, en un antro, se encontró con la actriz y se dieron unos besos.

La anécdota la hizo en el reality "Secretos de pareja", donde agregó que después de lo sucedido Angélica María no la dejó salir con él.

Cuando cuestionaron a Vale el secreto destapado de Poncho, dijo que en efecto él le coqueteó pero fue ella quien no quiso salir con él porque estaba en "Sólo para mujeres".

"Creo que sí le dije a Poncho que mi mamá no me había dejado, pero le mentí con todos mis dientes, la verdad es que yo no quise, me daba cosa que estuviera en 'Sólo para mujeres', me daba mucha cosa; soy muy fresa, muy bruta, muy estúpida, con el cuerpo que tenía Poncho debí haberle dicho 'va sí, invítame' pero la verdad me daba mucho nervio lo de 'Sólo para mujeres' y se quitara la ropa y le dije que no", dijo.

Poncho dice que la Vale no es su tipo

Poncho de Nigris puntualizó que nunca fue novio de Angélica Vale, sólo fueron "unos besos y unos arrumacos", y fue tajante al decir que la actriz no es su tipo, que antes menos, pues era muy payaso y anduvo con mujeres que tenían cuerpazo.

"Conocen mis gustos, he andado con mujeres espectaculares, muy atractivas físicamente, entonces pues no era mi tipo; nunca dije que anduve o iba a andar con ella, nos dimos unos besos porque nos vimos y estábamos jóvenes, nos llamamos la atención y ya, eso fue todo, no es mi tipo, no me imagino agarrado de la mano así con ella; antes era muy mamón, investiguen a todas mis exnovias y puro cuerpazo", expresó a Grupo Imagen.

Poncho dijo que le parecieron muy despectivos los comentarios que hizo Angélica con respecto a los strippers de 'Sólo para mujeres', eso de "cosita"; recordó que cuando se estaban besando no parecía que le "diera cosita".

De Nigris, quien desde hace años está casado y con hijos, al igual que Angélica Vale, confesó que es muy fan de Angélica María y Raúl Vale, pues cuando era niño veía sus películas.