Planea debutar como solista

"será lanzada después de que se confirme el cronograma".

Aunque se ha especulado la fecha para el estreno, aún no hay más detalles sobre el debut de Jimin, quien recientemente colaboró con Taeyang de BigBang y sorprendió con su colaboración en el tema "With You" con el cantante coreano Ha Sungwoon. También participó en el sencillo "Bad Desicions" de Benny Blanco junto a Snoop Dogg y sus compañeros de BTS, V, Jin y Jungkook.

Jimin sería el cuarto miembro de BTS en trabajar oficialmente en solitario luego de J-Hope, RM y Jin.