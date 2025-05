Sofía Rivera Torres presume lo mucho que ha crecido su bebé

El pasado 14 de abril, la vida de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray cambió por completo con el nacimiento de Ferrán, su primer hijo en común, quien llegó para colmarlos de alegría y para fortalecer su relación.

Fue durante la recta final del mes de abril cuando la guapa conductora sorprendió a sus seguidores al anunciar el tan esperado nacimiento de Ferrán tras una dulce espera de más de 40 semanas. Desde ese momento, los orgullosos papás no han dejado de compartir la inmensa dicha que sienten tras la llegada de su hijo.

La primera publicación que realizó la actriz fue a través de su cuenta de Instagram, donde mostró a su bebé después de una semana de su nacimiento. Con fotografías y videos en blanco y negro, la orgullosa mamá mostró algunos vistazos de su bebé.

Ahora, Sofía Rivera Torres vuelve a sorprender con una fotografía de su pequeño, en la que ha mostrado lo mucho que ha crecido después de casi tres semanas desde su nacimiento.

A través de sus historias de Instagram, red social donde acumula más de 1 millón de seguidores, la actriz compartió algunos detalles del crecimiento de su pequeño y de su etapa como mamá.

En una tierna imagen, Sofía Rivera Torres compartió el crecimiento de baby Ferrán, quien ya pesa alrededor de 3 kilos y 800 gramos, y a quien alimenta con leche materna exclusivamente. "Mi bebé está crece y crece", escribió en la foto donde además, protegió la identidad de su pequeño hijo tapando su carita.

La esposa de Eduardo Videgaray compartió también algunos detalles de la rutina de alimentación de su bebé, pues describió que el pequeño Ferrán come aproximadamente cada 3 o 4 horas.

"Tendré días que yo ni me baño, pero mi niño come cada 3/4 horas sí o sí", describió Sofía, quien en días anteriores se mostró sorprendida por el rápido crecimiento de su bebé.

La guapa conductora atribuye este crecimiento a la alimentación, ya que ha preferido que su bebé no consuma fórmula láctea. "De verdad me han felicitado los doctores muchísimo porque estoy dándole seno materno exclusivo, no estamos dando nada de fórmula. Yo la verdad es que he tenido poco tiempo libre, Ferrán come cada 3 a 4 horas y me tardo una hora más o menos en darle de comer", expresó.

El debut como mamá ha sido emocionante para Sofía Rivera Torres y para Eduardo Videgaray, orgullosos papás que día con día muestran la alegría de tener a su hijo Ferrán en su vida.

Recordemos que fue a finales de octubre de 2024 cuando Sofía y Eduardo revelaron que se convertirían en papás. Algunas semanas más tarde, los conductores celebraron un 'gender reveal' para descubrir que esperaban a un niño.

Tras el nacimiento del pequeño Ferrán, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes son protagonistas de una bonita historia de amor desde 2019, han compartido la inmensa felicidad por la llegada de su primer hijo.