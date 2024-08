Considera sobriedad como uno de sus logros

Kit Harington considera la sobriedad como uno de sus mayores logros en vida al recordar que en el pasado pasó por pensamientos con tendencias suicidas como consecuencia de su alcoholismo.

El intérprete de Jon Snow confesó en una entrevista a la revista GQ UK que tuvo suerte de dejar las drogas antes de convertirse en padre, pues tuvo días en los que se odiaba a sí mismo.

“Tuve mucha suerte de haberme deshecho de las drogas antes de tener hijos, porque hubo un momento en que me parecía física y emocionalmente imposible no volver a beber. El mero hecho de que pueda estar orgulloso de ello es un logro. Porque antes de dejar de beber, me miraba al espejo y me llamaba idiota. Me odiaba a mí mismo.

NADA FÁCIL

“Literalmente me despreciaba a mí mismo y no me enorgullecía de nada de lo que había hecho. No podía estar orgulloso. Así que el hecho de que esté orgulloso de haber dejado de beber es en sí mismo una señal de que soy una persona completamente diferente. Y ahora, cada set que estoy, cualquier trabajo que hago, estoy orgulloso, porque sé que puse todo mi empeño. Mientras que antes tenía este enorme peso en la espalda que me agobiaba. Así que sí, la naturaleza misma de estar orgulloso de mí mismo es una perspectiva relativamente nueva para mí”, dijo.

Harington comentó que espera que su lucha pueda tener un impacto positivo en otras estrellas de Hollywood que sientan que no tienen salida del mundo de las adicciones.