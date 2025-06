Casi muere por sobredosis de heroína

A sus 69 años, Billy Idol está más vivo que nunca, pero no olvida lo cerca que estuvo de la muerte por una sobredosis de heroína.

En su nuevo documental, "Billy Idol Should Be Dead", el ícono del punk británico revivió uno de los momentos más oscuros de su carrera: cuando casi muere en Londres, en 1984, tras fumar varias líneas de heroína persa, justo cuando su fama despegaba gracias a éxitos como "White Wedding", "Rebel Yell" y "Dancing With Myself".

"Volvía a Inglaterra triunfante, y casi lo arruino", confiesa en la cinta, que tuvo su estreno el martes por la noche en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.