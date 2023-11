Alejandro Sanz aclara su situación legal: ¿deuda y embargo?

CIUDAD DE MÉXICO

A través de un comunicado, el cantante de "Corazón partío" aclaró qué es lo que en realidad pasa con su economía, ya que desde junio se dijo que las finanzas del artista habían quedado muy afectadas porque habría sufrido una estafa de un "amigo".

A mediados de este 2023, un mensaje del Sanz puso en alerta a su fans, pues en él confesó que se sentía triste y cansado, por lo que, incluso, pensó en cancelar su gira; por esos días se dio a conocer su rompimiento con su novia Rachel Valdés y un presunto endeudamiento producto de una estafa.

Se llegó a decir que Alejandro estaba prácticamente en bancarrota y que esta situación lo tenía mal anímicamente, y aunque en aquel momento no se pronunció al respecto, sí pidió al público que no hostigaran a su ex Rachel, pues ella sólo se había portado muy bien con él.

A través de un comunicado, Alejandro Sanz aclaró cuál es su situación financiera y si es verdad que tiene una deuda millonaria.

"Las informaciones publicadas en los últimos meses por un gran número de medios de comunicación afirmando que una sentencia judicial dictada por los Tribunales de Miami condenaba a nuestro representado a pagar tres millones de euros por una deuda hipotecaria y que, además, dicha sentencia se había ejecutado en España a través del Juzgado de Primera Instancia n.º 47 de Madrid, es FALSA", se lee.

En el documento se puntualizan dos cosas:

- Que Alejandro Sánchez Pizarro, verdadero nombre del cantante, nunca ha sido declarado en rebeldía. La sentencia que el fondo estadounidense pretendía ejecutar en España, además de no ser firme, no condena a D. Alejandro Sánchez Pizarro por ninguna deuda ni por ninguna otra circunstancia.

Y la segunda cosa:

- Que el equipo legal de D. Alejandro Sánchez Pizarro presentó ante el Juzgado n.º 47 de Madrid, un escrito de alegaciones frente a tales actuaciones Y, a la vista de las mismas, el Juzgado ha decidido mediante auto firme de fecha 20 de noviembre de 2023, declarar NULA su ejecución, sin posibilidad de recurso alguno.

Alejandro Sanz aclaró que no existe ninguna decisión judicial, ni tributaria, que lo condene u obligue a pagar cantidad alguna por ningún tipo de deuda, ni a embargarle ninguno de sus bienes.