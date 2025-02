Volverá al escenario

A pesar de su reciente retiro de las giras, el cantautor Elton John regresará al escenario para encabezar el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur 2025.

Sir Elton, quien concluyó su exitosa gira Farewell Yellow Brick Road con un emotivo concierto en Estocolmo, se presentará el domingo 5 de octubre en el Padang Stage, cerrando un emocionante fin de semana de carreras, informó el medio NME.

Los organizadores del evento han prometido más actuaciones en vivo durante los "tres días de acción de carrera ininterrumpida" en Singapur, generando gran expectación entre los aficionados a la música y a la Fórmula 1.

Desde su retirada de las giras, Elton John ha mantenido su presencia en el escenario con varias apariciones en vivo, incluyendo el 50.º concierto anual a la luz de las velas en Estados Unidos y la inauguración del Centro de Visitantes del monumento nacional de Stonewall.

En abril lanzará un nuevo álbum colaborativo con Brandi Carlile titulado "Who Believes In Angels?", que incluirá la canción nominada al Óscar "Never Too Late".