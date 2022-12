De repente todo era sin sentido

Después de semanas de silencio en sus redes, la actriz y cantante de 36 años retomó sus actividades en internet y compartió por qué quiso alejarse un tiempo.

"Como que me he alejado de las redes porque de repente nada empezó a tener sentido, como que veía desde afuera y decía ´¿qué es esto?, no entiendo nada, todo lo que está pasando en el mundo y en México y está súper heavy y nosotros compartiendo puras mamadas´". "Pero luego también dije, ´no, también un espacio para divertirnos y compartir el amor y la buena onda´, así que ahí vengo de regreso para compartirles mucho amor y mucha comida y muchos viajes y mucha buena onda. Los amo", dijo a través de Instagram stories.