Silvia Pinal quiere suplir a Norma Lazareno en obra de teatro

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal regresó a su casa de muy buen humor y luciendo hermosa a su salida del hospital, donde estuvo 12 días atendiendo una yaga que tenía en la espalda baja; la actriz, que encantó al público con su belleza y talento desde que debutó en el Época de Oro del Cine Mexicano, se sigue emocionando cuando escucha la palabra "teatro", así lo reveló su amigo, el productor Iván Cochegrus.

Pinal apareció por última vez en un escenario en el 2022, en el musical "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", producido por Cochegrus, quien en su momento fue duramente criticado por exponer a la actriz de esa manera cuando por edad ya no estaba en condiciones de actuar.

Iván Cochegrus produce actualmente "Caperucita y ¡el lobo feroz", protagonizado por Norma Lazareno, quien en su momento suplió a Silvia Pinal en "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", y aunque el productor no había querido revelarle a su amiga Silvia la noticia del nuevo montaje, que estrenó el pasado fin de semana, fue Sylvia Pasquel quien lo hizo, inquietando un poco a su madre, quien reaccionó a la noticia.

Iván Cochegrus, amigo de la familia Pinal, calificó como tierna la reacción que tuvo la actriz al enterarse que Norma Lazareno está ahora encarnando a la abuelita de Caperucita, papel que ella protagonizó hace un tiempo.

Aunque él no le había da do la noticia, fue Sylvia Pasquel quien el sábado le contó a su madre la noticia, y aunque en el momento no dijo nada, cinco minutos después le dijo a Iván:

"'Oye Iván, si se enferma Norma de catarro, me hablas para suplirla'; ay, me rompió el corazón porque ella quisiera estar en un escenario, ella nació para estar en un escenario, para vivirlo y gozarlo", dijo el productor a Radiofórmula.

Cochegrus adelantó que invitará a Silvia Pinal a ver el musical donde le hará un homenaje en el que estarán sus temas musicales, los cuales ya se encuentran en plataformas como recuerdo de su público.

Después de que Pinal salió del hospital y mandó saludos a su público, en su casa la recibieron con una sopa de queso, y ensalada con milanesa, Pinal pidió un vinito, pero como no puede tomar alcohol, le dieron un jugo de arándano.

"Quiero brindar por la vida y todos los que están aquí", dijo la actriz, momento que su hijo Luis Enrique compartió en redes sociales.

Silvia Pinal comenzó a hablar de su casa y del orden que debe haber en ella; si algo le admira Iván Cochegrus a la primera actriz es el amor que le tiene a la vida, su mejor ejemplo, dice, es querer vivir.

"Si Silvia Pinal sigue en el plan terrenal es por su amor por la vida", consideró: "Ella se aferra a vivir, con alegría; le abres la ventana y dice ´qué bonito está el día, el sol, está hermoso, llévenme al jardín'", recordó.