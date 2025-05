¿Volverá Bad Bunny a México?

Un par de sillas blancas de plástico colocadas frente al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México bastaron para encender las redes sociales y detonar una ola de especulaciones: ¿Bad Bunny está por anunciar su regreso a los escenarios mexicanos?

La imagen, compartida por la cuenta oficial del recinto en Instagram, muestra dos sillas vacías sobre una superficie áspera, una escena que remite de inmediato a la portada del más reciente álbum del artista puertorriqueño, Debí Tirar Más Fotos (DtMF), lanzado el pasado enero.

"Alguien vino y nos dejó estas sillas. ¿Ustedes creen que @badbunnypr nos esté tratando de decir algo?", se lee en la publicación, que ha generado miles de reacciones.

Aunque el intérprete de "Tití Me Preguntó" no ha confirmado ninguna presentación en México, las pistas visuales no han pasado desapercibidas.

Escenarios similares se replicaron en estadios de distintas partes del mundo, desde Argentina, Colombia, Chile e Italia, hasta Suecia, Polonia, República Dominicana, Francia, Portugal, España, Brasil y Perú.

Esta estrategia ya es familiar para los seguidores del artista. Cuando anunció su residencia en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, también colocó sillas blancas como antesala al anuncio de sus conciertos, que comenzarán el próximo 11 de julio.

Hasta ahora, no hay información oficial sobre fechas, preventas o ciudades incluidas en una posible nueva gira mundial.