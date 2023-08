Ahora sí le creen

Monterrey, N.L.

De sus 70 años de vida, el periodista Jaime Maussan ha dedicado casi cuatro décadas al estudio del fenómeno OVNI, pero quizá nunca había estado tan solicitado como en estos últimos días; incluso, fue tendencia en Twitter.

Después de que se dieron a conocer en el Congreso de Estados Unidos declaraciones de exmilitares sobre avistamientos de ovnis y extraterrestres en México, de inmediato se pensó en Maussan, quien desde 1984 fincó su interés en el tema y ha sido fiel a su creencia.

SE BURLABAN

"Se burlaron mucho tiempo de mí", dijo el periodista en esta entrevista telefónica.

"Entonces dijeron: ´Ah, caray, el loco tenía razón´. Cuando eres ignorante, que alguien dice algo que no sabes, tú crees que la persona está mal, pero hoy se demuestra que los ignorantes eran ellos y no uno".





Pero así como ha habido personas que lo tacharon "de loco", otras tantas han creído en él y lo han apoyado.

"Para mí llegar a la UNAM era así como vergonzoso; nadie quería hablar conmigo, todos me veían de reojo, nadie quería hacer nada. Yo les pedía una investigación, y como era yo, no la querían hacer. Eso te lo digo, te lo afirmo. Simplemente por tocar este tema, yo ya era, estaba casi casi, no te quiero decir ´apestado´, pero es casi la palabra. No querían saber nada de mí. Esa es la verdad", afirmó Maussan.

TODO HA CAMBIADO

Es bueno hacer evolucionar a las personas y hacerles pensar que aquí hay alguien más, más inteligente que nosotros, que viene desde otro planeta muy lejano". Jaime Maussan, Investigador ovni

Esta percepción ha ido cambiando poco a poco, aseguró; tampoco quiere decir que desde que fue tema en el Congreso de Estados Unidos todo se modificó.

"En los últimos años, a partir de que el New York Times publicó su artículo el 16 de diciembre del 2017, las cosas empezaron lentamente a cambiar y ha habido esta percepción de que yo no estaba equivocado", dijo.

"Pero todavía llego a lugares donde los científicos no quieren hacer algo conmigo porque soy yo. Está cañón eso, porque es como si ellos fueran dueños de la verdad, y no lo son".

AHORA, MUY SOLICITADO

Tras el revuelo que causaron los comentarios de los exmilitares estadounidenses, Maussan se convirtió en un hombre muy solicitado por la información que viene investigando desde hace años.

"Ahorita tuve que dar como 50 entrevistas en dos días. Acabo de hablar con un diputado, prefiero reservar su nombre, pero se va a hacer una sesión en el Congreso, y creo que esto es importante, cambio de leyes en México, cambio de conciencia", compartió.