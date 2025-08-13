Revive ´Otro Rollo´

De la pantalla chica al escenario, Adal Ramones traerá de vuelta el fenómeno Otro Rollo con Enrollados, un show en vivo que recupera los segmentos más icónicos del programa que marcó a toda una generación en los años 90 y 2000.

Ramones, de 63 años, estará acompañado por el equipo original conformado por Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, quienes durante 12 años hicieron de Otro Rollo el líder indiscutible de audiencia en México y Latinoamérica.

El espectáculo fusiona clásicos como "El Monólogo", "El Reportaje", "La Caja", "Cotorreando la Noticia", "La Pesera del Amor" y "El Gran Carnal" con nuevas dinámicas y una producción escénica de alta calidad, pensada para conquistar tanto a fans nostálgicos como a nuevas generaciones.

Otro Rollo se transmitió desde 1995 hasta mayo de 2007 y recibió a grandes figuras internacionales como Britney Spears, Ricky Martin, Will Smith, Shakira, Christina Aguilera y Backstreet Boys.

"A todos nos dolió decirle adiós al programa porque quisimos dejarlo en lo más alto. Televisa jamás nos dijo que lo termináramos, creíamos que era el momento para dejarlo y que quedara grabado así. Somos muy bendecidos de estar sanos, de tener trabajo y proyectos como este para seguir", expresó Ramones.

Enrollados realizará 25 funciones por toda la República Mexicana a partir del próximo año, con planes de extender la gira a Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.