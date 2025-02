Kendrick Lamar y su mensaje antirracista en el Super Bowl 2025

El hip- hop, un género que ha enfrentado barrera raciales y prejuicios, que en sus inicios no fue aceptado por la industria musical, este fin de semana vuelve a ocupar el espacio más importante de la música a nivel mundial, encabezando el medio tiempo del Super Bowl LlX (59).

La primera vez que este género tuvo un espacio privilegiado en el Super Bowl fue hace tres años con la participación de Snoop Dogg, Marie J, Dr. Dree, Eminem, y una pequeña y reducida participación de quién este fin de semana encabezará el show del medio tiempo, Kendrick Lamar.

La producción de un show llevado a cabo únicamente por artistas del género fue un evento que no tenía precedentes, pues el hip- hop pasó de ser un género segregado a marcar la pauta en la industria de la música y la cultura popular.

Tan solo hoy, en el top 50 de las canciones más escuchadas a nivel global cuentan con seis canciones de hip-hop, cuatro de ellas de Kendrick Lamar, dos de ellas junto a SZA, una más de Tyler The Creator.

En la lista de Estados Unidos son 11 las canciones que dominan esta lista, dentro de ellas 5 son también del artista que encabeza el Super Bowl este domingo 9 de febrero.

Himnos contra la brutalidad policiaca por motivos raciales

Lo que hace particular, sin embargo, la presencia de Kendrick Lamar este fin de semana a diferencia de otros artistas afrodescendientes que han participado en el medio tiempo del evento deportivo, es su postura política y social y los distintos motivos de sus canciones.

Hasta ahora todos los que se han presentado, desde Michael Jackson hasta Beyoncé, pasando por Snoop Dogg o Stevie Wonder, o el propio Usher que cantó en el medio tiempo del año pasado han sido artistas que no tienen una postura política y social clara frente a problemas de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos.

Sin embargo, Kendrick canta en distintas de sus canciones reclamando por los derechos, y la realidad violenta que se vive como una persona negra en el contexto del racismo en Estados Unidos.

"Alright", se convirtió en un himno del movimiento Black Lives Matter, que fue lanzada dos años después de que el movimiento comenzara y que se terminó globalizado en el año 2020. A este tema se añade "The Blacker The Berry", canción donde Kendrick aborda el tema del racismo que se vive en las calles sino a nivel sistemático, y cómo las instituciones de Estados Unidos no están diseñadas para los afroamericanos.

Otros temas que abordan estas problemáticas pero desde el orgullo de ser afrodescendiente son "i" un mensaje positivo de amor propio y la importancia de la comunidad afroamericana, así como "King Kunta", que hace honor a un esclavo negro que resistió la opresión.

Reconocimientos

A lo largo de su carrera Kendrick suma ya 22 premios de la Academia de la Grabación, los premios Grammy, hasta el pasado fin de semana el rapero contaba con 17 premios en su haber, pero tras ser el artista más premiado de la noche del domingo pasado con 5 trofeos, se retiró de la gala con un total de 22.

Sin embargo el premio que marca su carrera es haber ganado el premio Puitzer de música en el año 2018, debido a que su álbum "Damn", fue considerado por el jurado como "una colección de canciones virtuosas unificadas por su autenticidad dinamismo rítmico, que ofrece viñetas conmovedoras, que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna", según se relata en la página oficial de los premios.

Esto marcó nuevamente un momento histórico, pues hasta el momento este premio sólo era otorgado a artistas de jazz ocasionalmente, y principalmente a artistas de música clásica, fue la primera vez que un género popular como el hip-hop entraba en la lista de los ganadores del Pulitzer dejando aún más de lado los prejuicios contra el género.

Show de medio tiempo

Kendrick Lamar será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se llevará a cabo este 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

La duración aproximada de los shows del medio tiempo randan entre los 13 a 15 minutos. Como parte del espectáculo, se ha confirmado la participación de SZA, quien se unirá a Lamar en un momento de la presentación. La colaboración entre ambos sugiere la posible inclusión de "All the Stars", la exitosa canción que formó parte del soundtrack de Black Panther, además de otros temas que tienen juntos como "Iuther", última colaboración entre ambos que aparece en el último disco de Lamar GNX.

El setlist oficial no ha sido revelado, pero como otros artistas es probable que recurra a interpretar algunos de sus temas más icónicos como "HUMBLE.", "DNA.", "Alright", "King Kunta", "Not Like Us".

En cuanto a la propuesta visual y coreografías, Kendrick es conocido por presentaciones simbólicas como la que ofreció el año pasado en México en el marco del Festival Ceremonia, donde presentó imágenes con una fuerte carga social, referencias a temas raciales, políticos y culturales, que pueden estar presentes más aún tomando en cuenta la ciudad que albergará el evento, Nueva Orleans, que rica tradición musical principalmente en el Jazz, y una historia profundamente ligada a la cultura afroamericana.

En México, el Super Bowl LIX, incluyendo el espectáculo de medio tiempo de Kendrick Lamar, se podrá ver en vivo a partir de las 17:30 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible a través de Canal 5 y la plataforma de streaming ViX, ESPN y Fox Sports.