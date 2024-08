Shanik Berman se lanza contra Mario Bezares

La segunda eliminación de "La casa de la casa de los famosos" causó gran polémica, no sólo entre el público; sino entre los habitantes, y es que, tras su expulsión, Shanik Berman arremetió contra aquellos que, asegura, la traicionaron; en especial contra Mario Bezares.

Luego de convertirse en la segunda habitante en abandonar la casa, la periodista de espectáculos tuvo un momento para despedirse de sus excompañeros, pero lejos de dedicarles unas bonitas palabras y desearles éxito en la competencia, sorprendió al declararle, a nivel nacional, su odio al conductor.

"Los voy a extrañar", dijo a los habitantes del cuarto Tierra entre lágrimas. Pero, en tan solo un instante, su actitud cambió y se lanzó contra Bezares: "al que no voy a extrañar nada es a Mario, es un hipócrita y te odio", remató.

Ante el asombro de los demás habitantes, y aunque Galilea intentó darle el derecho de réplica a Mario, Shanik se negó a escucharlo.

Pero esto no fue todo, después de la gala de eliminación, en una entrevista que le hicieron Mauricio Garza y "El Borrego" Nava, la también presentadora de "Hoy" se le volvió a ir encima; incluso lo acusó de ser una "porquería de persona" y reducir su trayectoria en los medios a la trágica muerte de Paco Stanley: "Yo no me iba ir sin decirle a Mario lo que le quería decir desde el primer día, pero Adrián Marcelo me convencía. ¿Cuál es su mérito?, ¿que estuvo en la cárcel?", agregó.

Shanik asegura que Mario Bezares sí tuvo culpa en la muerte de Stanley

Entre su evidente enojo, Berman soltó una controversial declaración y se dijo completamente convencida de que Bezares sí tendría un grado de culpabilidad en el asesinato de Stanley.

"Mayito es una porquería de persona. Y aparte sí creo que lo hizo... tú crees que iba a decirme: ´si lo puse´", expresó.

Estas palabras le valieron una ola de críticas, pues en varias ocasiones llegó a expresarle su cariño al conductor: "aquí los decepcionados de Shanik", "pasó de tener el premio en sus manos a no tenerlo, jugó demasiado mal", "Shanik nos equivocamos contigo, debiste ser la primera eliminada". "ojalá Brenda Bezares la demande", "se quitó el gane en solo una semana", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que lo desató la furia de la periodista fue ocasionada por el posicionamiento que el conductor hizo en su contra, y en donde le hizo saber que ella debería ser la eliminada de la noche: "Lo que yo he visto aquí ha sido estrés, preocupación, miedo... no comes, no duermes y estás deambulando por toda la casa, corazón. Entonces ya es momento de que vayas a tu casa, descanses, te relajes", dijo Bezares.

Será este miércoles cuando se sepan quiénes serán los nuevos nominados y la controversia siga.