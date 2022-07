Tendrá su documental

El documental empezará desde los inicios de Twain en Timmins, Ontario. Contarán cómo se crió en la pobreza y se inspiró en la historia de Dolly Parton, a través de su firma inicial con un sello discográfico en Nashville, y el encuentro que definió su carrera.

Las celebridades invitadas a Not Just A Girl son: Lionel Riche, Avril Lavigne, Diplo y Orville Peck. En el documental mostrarán imágenes de sesiones de estudio de toda su carrera y nuevas entrevistas con Twain en casa, donde habla sobre su próximo álbum.

Además del documental, Shania lanzará un álbum recopilatorio titulado Not Just a Girl (The Highlights), que incluirá algunos de sus mayores éxitos y una nueva canción.