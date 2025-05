La cantante Shakira no dejó que un mal paso le quitara los ánimos ni la alegría, luego de que se tropezara durante su más reciente concierto en Montreal, hace unos días.

La colombiana, que actualmente se encuentra envuelta en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", se disponía a cantar su éxito "Whenever, Whenever" cuando perdió el equilibrio y terminó en el suelo, momento que se hizo viral en redes sociales.