Estrena ´Gringo Hunters´

M éxico no sólo manda criminales, violadores y narcotraficantes a Estados Unidos, a veces estadounidenses que han cometido esos y otros delitos huyen hacia el sur de la frontera.

Algunos consideraban que podían borrar su pasado y no tenían que ir muy lejos, tan sólo con llegar a Tijuana era suficiente, pero las cosas están cambiando, como se puede ver en el thriller policiaco de Netflix "Gringo Hunters" que se estrenó ayer miércoles en el servicio de streaming.

Un artículo de The Washington Post sobre una unidad de élite de la policía mexicana, encargada de buscar, arrestar y deportar a delincuentes estadounidenses llevó a la creación de esta serie.

"Primero encontramos el artículo ... El título, obviamente, es muy llamativo y nos despertó mucha curiosidad", dijo el productor mexicano, Rafael Ley.

BASADO EN CASOS REALES

El equipo entró en contacto con Kevin Sieff, el periodista estadounidense que lo escribió y, él, a su vez, los acercó a la Unidad de Enlace Internacional, el escuadrón de policía mexicano que trabaja en coordinación directa con las autoridades de Estados Unidos para atrapar a estos delincuentes.

Los capítulos están basados en casos reales, aunque sus personajes y la trama son ficción.

Una gran parte de la serie fue filmada en Tijuana y sus alrededores como Ensenada y Mexicali. Una de las prioridades de la serie era retratar la autenticidad de esta ciudad fronteriza.

"Para nosotros era importante que Tijuana fuera un personaje, porque ahí es donde habitan", señaló el productor Stacy Perskie. "Siendo la frontera del mundo más cruzada, la frontera de Tijuana es un lugar muy importante de representar culturalmente".

Algunos actores, como Harold Torres y Mayra Hermosillo conocían la ciudad, pero en esta oportunidad fueron más a fondo adentrándose de la mano de personas locales.

"Me pareció una ciudad formidable, espectacular en el sentido del nivel cultural que tiene y está como una cosa, como de resistencia, como de bravura que tienen los tijuanenses", dijo Torres, quien interpreta al agente Nico.

PERSONAJES

Hermosillo, que es la agente Gloria, una de las integrantes del equipo con más casos resueltos, dijo ser muy diferente de su personaje.

"Si yo escucho disparos, yo me escondo primero debajo antes de salir a ver qué pasa y proteger a la gente", dijo. "Me parece admirable lo que hacen. De verdad me parece un acto de valentía lo que hacen estas unidades y, en general, los policías que tienen que ir a enfrentar situaciones muy fuertes en México y en el mundo".

Nico y Gloria son padres de familia, así que además de atrapar maleantes, los vemos tratando de controlar a sus hijos adolescentes. En la unidad colaboran con Crisanto (Hector Kotsifakis), Archi (Andrew Leland) y la recién incorporada Camila (Regina Nava).

En algunos momentos trabajan encubiertos, como en una filmación de zombis, pues sus intervenciones deben realizarse causando un mínimo daño a la población y a los fugitivos que deben ser entregados con vida a las autoridades estadounidenses.

"Eso implica otro tipo de táctica, otro tipo de estrategias", dijo Kotsifakis.

ARRIBA EN MOMENTO TENSO

La serie llega en un momento tenso para la relación entre México y Estados Unidos ante el aumento de deportaciones y la política dura contra la inmigración irregular, implementada por el gobierno estadounidense. Hermosillo considera que "Gringo Hunters" puede demostrar otras realidades.