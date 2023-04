Siguen en guerra

No tengo por qué apoyar a Natalia Subtil, en qué. Es un problema que tienen entre ella y mi hijo¨. Sergio Mayer, Actor y cantante

"Qué triste que sigas hablando de mí", escribió Natalia Subtil, modelo y actriz de origen brasileño, en su red social Twitter.

La frase podría pasar inadvertida, pero ocurrió casi en paralelo con la aparición en televisión de Sergio Mayer, abuelo de su hija, quien en el programa "Hoy" la acusó de no haberle regresado una camioneta de su propiedad.

El creador del show "Sólo para mujeres" fue invitado al matutino, donde fue cuestionado sobre las declaraciones de Natalia de que no contaba con apoyo alguno y se sentía sola.

NO ES SU PROBLEMA

"No tengo por qué apoyar a Natalia Subtil, en qué. Es un problema que tienen entre ella y mi hijo", dijo el actor.

"Ella siempre ha dicho que yo he estado al pendiente, que la he apoyado, que le he dado todo. De hecho, tiene mi camioneta, una camioneta que no tiene nada que ver con el tema de mi hijo (y) eso se llama abuso de confianza porque se la presté y no me la ha regresado; entonces, siempre que necesitó yo estuve ahí", subrayó Mayer.

CONFUNDIDOS POR DECLARACIONES

Su exsuegro destacó la diferencia de edad existente entre ella (35) y su hijo (25).

"Sí, ella tiene una diferencia con mi hijo, de entrada, 11 años, pero bueno... que no nos meta a las personas que amamos y ayudamos a mi nieta, porque no es correcto", expresó.

"Yo sé que si ella está esperando quizá que mi hijo le dé 10 (pesos), le da 8, pero sí le da", indicó en un momento de la plática.

Agregó que sus suegros (padres de Issabela Camil) también se sintieron confundidos con la afirmación de Natalia de no recibir apoyo, cuando ambos siempre han estado con ella y hasta han viajado.

Desde hace medio año Mayer no ve a Mila, aunque para esta semana las invitó para el viaje de Semana Santa.