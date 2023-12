No dejaría Mayer Mori la música

Ciudad de México

Aunque Guillermo del Toro, ganador del Oscar por "La forma del agua", lo invitara a formar parte de una película, Sergio Mayer Mori no abandonaría su verdadera pasión que es la música.

"Aunque claro, daría qué pensar", dice divertido el joven hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer.

El escenario no es hipotético del todo, porque aunque desde hace tiempo se ha enfocado en las partituras y el pentagrama, la sangre llama y de pronto es llamado para estar frente a cámara.

Apenas en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia presentó junto con los hermanos Mariana y Santiago Arriaga la cinta "A cielo a abierto", en donde comparte créditos entre otros con Manolo Cardona y Cecilia Suárez.

La historia que estrenó mundialmente en Venecia sigue a dos hermanos que buscan venganza por la muerte de su padre.

"Leí el guión, tuve pocos llamados, pero fue un privilegio estar independientemente del tiempo de pantalla que tengo. Ellos me buscaron a través de mi agencia, tuvimos una junta rápida y me dijeron ´te queremos´ les dije que yo a ellos y que me adoptaran (risas)", recuerda.

"Muchas veces he reiterado que mi pasión es la música, pero disfruto el cine, de hecho es bastante divertido y experimentar cosas", añade Mayer Mori.

El año pasado formó parte de la serie "Rebelde", cuando ya contaba en su breve filmografía apariciones en largometrajes como "Viento en contra" y "Un padre no tan padre".

Pero fiel a su pensamiento, ahora mismo está enfocado en la preparación de una serie de presentaciones que tendrá a principios de 2024 en el Centro Cultural Roberto Cantoral y con su álbum We One.

"Se estará con un buen grupo, porque para mí la música no es un juego, no es que un día me levanté y dije ´haré algo a ver si pega´. Ahora estoy escribiendo más que nada en español (después de un inicio en inglés), aunque tampoco ha sido una decisión consciente, como que todo se da automáticamente y sólo le sigo", asegura.