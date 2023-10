Sergio Corona ¡Festeja sus 95 años!

Ciudad de México

El primer actor Sergio Corona cumplió este sábado 95 años de vida con mucha vitalidad, lúcido y con ganas de seguir trabajando en la televisión, pero algo que agradece es seguir teniendo salud y descarta que haya vivido un infarto, como recientemente se publicó en algunos medios de comunicación.

"Estoy agradecido con la prensa en general de todo México que me ha tratado bien con dos o tres excepciones porque hace poquito alguien anunció que me había dado un infarto, perdón por la palabra pero ni madres, los infartos todavía no tienen cabida en esta persona, hay personas que me han confundido con algún otro actor, pero no", señaló.

El también comediante quien nació el 7 de octubre de 1928 festejó su cumpleaños rodeado de sus compañeros y amigos del programa "Como dice el dicho" quienes le cantaron las mañanitas antes de partir el pastel.

La productora de dicho programa, Genoveva Martínez, comentó que no cabría aquí todas las personas que el histrión ha influenciado y con quienes ha trabajo. "Tú eres alguien muy importante".

El actor Omar Fierro destacó que tiene casi 40 años de conocerlo, con quien ha trabajado durante bastante tiempo y a quien le tiene mucha admiración.

"A los 95 años llegar vivo, sano, ser una persona con una memoria, como pueden ver maravillosa, ser agradable con una carrera implacable, no se ha tenido nada de Sergio que reprochar, es un tipazo".

NO PODÍA FALTAR ´CHABELITA´

Para celebrar este día especial la cafetería "El dicho" fue decorada con globos y hasta acudió un payaso; además, estuvo presente su amiga, la actriz Nora Velázquez, quien le dedicó unas palabras."