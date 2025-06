Niega provocar ´truene´

Ya sea por casualidad o coincidencia, a Kika Edgar le tocó ser tendencia y volverse viral cuando le dio serenata a Lalo Salazar, horas antes que Laura Flores anunciara el rompimiento de su noviazgo con este, y los comentarios en redes se salieron de control.

Fue el pasado 9 de junio que Flores anunció por redes sociales que había terminado con el conductor de Despierta, de Televisa. Momentos antes, Edgar le había cantado a Salazar muy de cerca el tema "Como a Mí Me lo Decías", de su nuevo disco, Desnuda.

COINCIDENCIA

"Pasó y yo no sabía nada, en realidad me sorprendió como a todos, pero luego luego empiezan a armar cosas y ni modo. Mal momento, me sentí mal por ellos, pero yo no sabía nada", dijo Kika Edgar en conferencia de prensa.

"Y hasta hoy, me siguen hablando del tema y me sorprende cómo fue creciendo. Yo a Lalo le tengo mucho aprecio y cariño, pero fui a promocionar mi disco, Desnuda, a hablar de mi concierto en El Cantoral, este 20 de junio, y nada más. No provoqué nada de nada".

DESATA ESPECUALACIONES

Luego de su participación en Despierta, Kika fue al programa Hoy para continuar con la promoción de su álbum y ahí fue donde se dio cuenta del truene entre Laura Flores y Lalo Salazar, quienes tuvieron una relación de casi cuatro meses.

Como Kika estuvo súper cariñosa con Lalo, todo desató un montón de especulaciones, pero ella aclaró que todo fue jugueteo y que está súper enamorada de su esposo Jorge Corrales, director artístico y miembro de Playa Limbo.

"Nada de que me quieran divorciar, yo estoy feliz y le dedico a mi marido, al amor de mi vida, al hombre de mi vida, una canción que es única y para él", aseguró Edgar, quien compuso para Corrales el tema "El Amor de Mi Vida".

COMPONE SUS TEMAS

La tamaulipeca de 40 años convocó a medios el lunes en El Cantoral, en donde dará su show "Acústico", con composiciones propias que llegaron de experiencias personales y "prestadas".

"Tenía mucho miedo de componer, de expresarme, de decir lo que quería y salió algo muy único, lleno de amor y de vida y lleno de emociones y de pasión. Es un disco que me hizo quitarme miedos, que creo que es lo importante, es lo que voy a agradecer siempre, que hubo un cambio en mi", dijo la intérprete.

Kika Edgar festejará los 13 años desde la apertura de El Cantoral con su show este viernes por la noche. Con este recordará que ella formó parte del show inaugural en el que estuvo presente el fallecido Armando Manzanero y otras figuras, como Ely Guerra y Yuri.

SE PONE ROMÁNTICA

