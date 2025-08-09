Será oficial honorario del ICE

Dean Cain, el actor famoso por interpretar a Superman en un programa de televisión de los años 90, quiere unirse a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Cain dijo en una entrevista con Fox News esta semana que ya había hablado con la agencia responsable de llevar a cabo la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La subsecretaria Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el jueves que Cain sería juramentado como "Oficial Honorario del ICE" el próximo mes. No estaba claro de momento cuáles serían sus deberes como oficial honorario. Cain, de 59 años, dijo a Fox News que ya era un alguacil adjunto juramentado y un oficial de policía de reserva.