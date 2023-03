Quiere ser mamá

Con una sonrisa, Livia Brito reveló que está en un tratamiento de fertilidad para poder convertirse muy pronto en mamá, podría ser cuestión de días para que la protagonista de melodramas anuncie la feliz noticia.

“El día de ayer fui al ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más, espero podremos hacerlo y les podré dar la noticia de que si Dios quiere estaré embarazada”, expresó.