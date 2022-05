Ser madre... ¡Su mayor reto!

Mi cariño entero a todas esas mujeres tamaulipecas, todas estamos hechas del mismo barro, valientes y chambeadoras, una de cada tres mujeres en este país, son cabeza de familia, el porcentaje en Tamaulioas es muy alto, y yo creo que las madres, no deben dejar de perseguir su sueños, sobre todo las tamaulipecas que son tan entronas, la maternidad es lo más maravilloso que nos puede pasar en nuestra vida, pero eso no debe detenerte para que hagas lo que tienes que hacer en tu vida". Mónica Garza, periodista y conductora reynosense

La reynosense Mónica Garza en su vista express a Reynosa, nos concedió una emotiva entrevista para hablarnos de su faceta de mamá con Matilda de 24 años, de sus recuerdos como hija de una mujer honesta y valiente así como de los mejores consejos que recibiera de su madre.

SU PASIÓN LA AUSENTA

La comunicadora y periodista tuvo la fortuna de ser madre hace 24 años, pero no todo fue miel sobre hojuelas, al cuestionarle que significaba para ella ser mamá, explicó: "Para mi la maternidad ha sido un reto siempre, todo el tiempo, siendo muy sincera siempre me voy a sentir en deuda con mi hija, por que Matilda llegó a mi vida, cuando yo empezaba a crecer profesionalmente y soy muy apasionada en todo, soy visceral, intensa y mi trabajo me apasiona mucho y en ese momento posiblemente podía haber elegido entre estar más tiempo trabajando y más tiempo siendo mamá, pero por las circunstancias no lo supe equilibrar correctamente; eso es algo que tengo hablado perfectamente con mi hija, si te diría asimilado te mentiría, por que siempre hay esta dosis de culpa que existe y que siempre existirá, hoy ¡hoy! por que durante un tiempo no fue así, tengo una relación maravillosa con mi hija de mucha comunicación, pero a ella si le toco tener una mamá que trabajaba mucho y que se apasionaba mucho con su trabajo y fue una mama poco ausente".

Garza comentó que ella también en su niñez vivió la ausencia de sus padres, diciendo: "En mi caso por ejemplo yo no lo vivía como ella, por que yo también tuve unos papas ausentes y una mamá ausente, que en su momento apoyaba la carrera de quien era su pareja en ese momento, mi papá, después ya ella aparte; pero a mi no me hizo falta, pero obviamente Matilda no era igual que yo, todos somos distintos".

NADA FÁCIL LA FAMA

Pero la ausencia de la comunicadora como mamá, no le restó en los valores fundamentales de vida para Matilda, pues Mónica enfatizó: "Sin embargo, pero creo que para mi lo más importante era darle a mi hija varios ejemplos fundamentales, el primero la independencia, el segundo la defensa de quien eres y como lo quieres ser, nadie te puede juzgar, ni puedes permitirte ser juzgada, Matilda es muy especial en muchas cosas, para mi lo es pues es mi hija; pero me refiero a que ella es tatuadora profesional, le gusta mucho los tatuajes desde siempre esta toda tatuada, eso la ha enfrentado sobre todo por ser hija de una persona pública a muchas cosas, estigmatizaciones y discriminaciones, a una serie de cosas".

SU HIJA...SU GRAN MAESTRA

Pero para Mónica y su hija la vida pública les llegó a afectar, pero lograron salir avante y fortalecer su relación, al respecto esto comentó: " Yo también como mamá tuve que aprender a encontrar la manera de equilibrar esta parte, por que a ella si le peso mucho ser hija de una persona pública, le pesaba como una lápida y a mi pesaba como una lápida que le pesará, entonces ha sido una negociación de muchos años donde al final, como las bonitas historias del cine triunfa el amor y mi hija es mi gran maestra en todos los sentidos, y bueno para mi la maternidad es una lección, un día más grade que otro y ha sido el mayor reto de mi vida".

EL MEJOR CONSEJO

Al preguntarle cual fue el mejor consejo de su madre, entre sonrisa nos contó:

"Mi mama era una mujer muy especial, era una mujer auténtica y muy rebelde, para unas cosas era como una niña, y nadie la paraba; en está sociedad reynosense se vive atenidos al que dirán, a la gente le importa mucho que va a pensar el otro, a mi mamá no le importaba, entonces yo recuerdo mucho que en casa de repente escuchaba que le decían es que Monina que van a decir... y ella respondía "A mi me importa un pito, lo que vayan a decir", siempre recuerdo a mi mamá diciendo eso y eso si querer fue uno de sus mejores consejos y el segundo más importante, en mi vida, en algún momento circunstancialmente yo me fui a vivir a casa de mi papá, cuando mis padres se separaron las cosas no salieron como pensé que iban a salir y no estaba contenta, me quise regresar a casa de mi mamá unos meses después, y le dije invítame a comer tengo que hablar contigo, fijate que las cosas en casa de mi papá no están funcionando y me quiero regresar a vivir contigo, ¡yo ya casi con maletas en mano! y mamá me dijo pues no te puedes regresar a vivir conmigo, por que cuando tú te fuiste, a mi se me rompió el corazón, cuando te fuiste con tu papá y yo tuve que aprender a hacer otra vida sin ti, tú tienes que entender que yo como tu mamá, también tengo una vida independiente, que tu tienes que respetar y ya no cabes aquí".

Sin lugar a dudas esa fue una lección de vida, que la periodista atesora y aprendió muy bien: "Eso a mi me enseño que no es que no me quisiera, que no es que fuera menos para mi mamá, simplemente me dejó claro que uno tiene que hacerse responsable de las consecuencias de sus actos y me dijo tú tomaste esa decisión y tiene consecuencias, tú no puedes deshacer tu decisión como si el tiempo y la vida de las personas te perteneciera, esos son los más grandes consejos y lecciones que me dejo mi mamá, era una mujer muy valiente".

AHORA LAS COSAS CAMBIAN

Respecto a sus consejos para Matilda, dijo: "Yo como mamá en algún momento hice más o menos lo mismo, pero si con mi hija yo he sido una mamá mucho más abierta, con un criterio más amplio, aunque mi mamá era alivianada, pero en el sentido en que llega un punto, en el que le he tenido que decir nena yo se que debería haber estado más contigo, o yo se que tienes que entender también que está es la mamá que te toco y creo que mi hija se siente más orgullosa de tener una mamá que persigue sus sueños hasta el día de hoy, por que estoy ahí incondicionalmente con mi hija y ella lo sabe y eso es para mi lo más importante".

Y dio un consejo a las madres y padre diciendo: "Los hijos no nos pertenecen, como nosotros no les pertenecíamos a nuestros padres, nosotros no nos podemos permitir nunca ser rehenes de nuestros hijos, por que los hijos muchas veces son grandes tiranos y convertimos a nuestros padres en nuestros rehenes, una madre sabia sabrá cobijar a sus hijos y nunca convertirse en rehén de ellos".

CASO DEBANHI

Poniendo como ejemplo el caso Debanhi, buscamos su opinion de como educar a los hijos sin convertirse los padres en tiranos y esto respondió:

"Los jóvenes el día de hoy es muy difícil de educar, por que la comunicación es mucho más restringida, creeríamos que por las redes sociales estamos más comunicados, ¡y no! estamos más incomunicados que nunca, yo creo que los padres deben ser muy cuidadosos de los mensajes que da a sus hijos, de la educación que les dan y después confiar en la educación que le diste, por que no lo vas a poder detenerlos, y cuando suceden tragedias como la de Debanhi, ni la mamá, ni el papá, son responsables, fue una mala decisión, responsable es la sociedad podrida, machista, misógina y discriminadora en la que estamos viviendo; en este caso quienes son los responsables las autoridades misóginas y omisas, no ella por rebelde, ella pudo haber sido la más rebelde, pero eso no le da derecho a nadie a quitarle la vida y como Debanhi hay cientos de miles, que es lo que tenemos que hacer como mamás como papás, exigir juntos a nuestros gobiernos que hagan el trabajo como lo tienen que hacer por que no lo están haciendo".