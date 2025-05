Revela Jenna Ortega desgaste emocional tras 'Merlina'

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Jenna Ortega confesó que el éxito rotundo de Merlina la dejó con sentimientos de duda e incomodidad, a pesar de que la serie se convirtió en la producción en inglés más vista de Netflix, con 252,1 millones de visualizaciones.

En entrevista con Harper's Bazaar, Ortega, de 22 años, dijo que que la fama repentina fue abrumadora y la hizo sentirse "indigna".

"Para ser sincera, después del espectáculo y tratando de entenderlo todo, me sentí infeliz", dijo Ortega. "Después de la presión, la atención -para alguien bastante introvertido- fue muy intenso y aterrador".

La actriz, quien comenzó su carrera desde niña en Disney Channel, se sintió "increíblemente incomprendida" al alcanzar la cima de la fama, enfrentando críticas constantes y rumores en redes sociales que le causaron un desgaste emocional considerable.

"Siento que ser acosador está muy de moda ahora mismo", afirmó.

Aunque reconoció que Merlina le abrió nuevas puertas y le permitió explorar pasiones como tocar el violonchelo y conectar con un gusto más gótico, también expresó su preocupación por quedar encasillada al interpretar a una colegiala durante años, siendo una mujer joven.

"Estoy haciendo una serie que seguiré haciendo durante años, donde interpreto a una colegiala. Pero también soy una mujer joven", señaló.

Para ampliar su perfil actoral y evitar limitaciones, la actriz ya firmó para proyectos más maduros y variados, como Muerte de un Unicornio (A24), Hurry Up Tomorrow con The Weeknd, Klara and the Sun de Taika Waititi y The Gallerist junto a Natalie Portman.

"Simplemente sientes que no te toman en serio. Es como cuando te vistes con el disfraz de colegiala hay algo en ello que resulta muy condescendiente", comentó.

Pese a los retos, Ortega se siente agradecida con sus fans y busca equilibrar sus gustos creativos con las expectativas de su público.

"Quiero hacer cosas que me llenen creativamente, pero también retribuirles algo. Se trata de encontrar el equilibrio", afirmó.

La segunda temporada de Merlina llegará en dos partes a Netflix: la primera el 6 de agosto y la segunda el 3 de septiembre.