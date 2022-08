Sentencian a ex de Britney Spears por irrumpir boda

El hombre que llegó a la boda de la cantante con Sam Asghari "para intentar arruinar la ceremonia" fue arrestado por elementos de la policía del condado de Ventura. Posteriormente se le tramitó una orden de restricción para que no pueda volver a acercarse a la artista.

Según información de Rolling Stone, la ex pareja de la artista aceptó un acuerdo de culpabilidad por el acto de acoso que realizó cuando Spears contrajo matrimonio con Asghari.

El jueves pasado, Alexander compareció ante el tribunal por los cargos de allanamiento agravado y agresión. Debido a que el hombre contaba con más acusaciones en su contra, él optó por aceptar su culpabilidad para ser absuelto de los delitos de acoso y vandalismo.

Como consecuencia, el medio citado reportó que el ex esposo de Britney Spears recibió una condena de 128 días en prisión, sin embargo, por su buen comportamiento, podría pasar menos días en prisión.

Alexander fue esposo de la intérprete de "Toxic" en 2004, pero su matrimonio duró 55 horas

Mientras tanto, las autoridades de Ventura trasladarán a Jason Alexander a la cárcel del condado de Napa, acción derivada de una orden de arresto por presunto robo.

La cantante continúa renovando su carrera artística en medio de los escándalos, ya que recientemente se confirmó su regreso a la música con ayuda del ganador del Óscar, Elton John, con quien próximamente lanzará el tema "Hold Me Closer".