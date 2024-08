Arath de la Torre responde a señalamientos de que lo protege Televisa

El ambiente en "La casa de los famosos México" es tenso previo a la quinta expulsión de este domingo, los integrantes del Cuarto Tierra piden un milagro: que la gente salve a Sabine Moussier luego de que Sian Chiong se salvara a sí mismo de las nominaciones que en esta ocasión podría dejar fuera del reality a Sabinbe, Mario Bezares, Gala Montes o Arath de la Torre.

El conductor de "Hoy" ha sido señalado por los integrantes del Cuarto Tierra, por ser el "protegido" de Televisa, el argentino Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella, es uno de los que ha expresado esa idea que comparte con el resto de sus compañeros de habitación, quienes planean posicionarse este domingo detrás del conductor.

Karime Pindter informó a sus compañeros de Cuarto Mar sobre lo que piensa Cuarto Tierra de Arath y de la protección que goza de Televisa, algo que molestó a De la Torre, quien consideró que si gente como Adrián Marcelo o Ricardo Peralta, tienen sus fortalezas en las redes, él ahí no, pero sí en la televisión.

"Si no hubiera estado Mario, Arath estaría en el piso", aseguró Adrián Marcelo, quien ha tenido sus roces con el conductor de "Hoy"; el Cuarto Tierra desea que sea Arath el quinto expulsado de la Casa, sin embargo, De la Torre confía en que el público es el que decide, y no Televisa, la empresa en la que ha trabajado toda su vida.

En una charla con Marioi Bezares, quien ha recibido mucho apoyo en redes sociales y en Monterrey, Arath lamentó que estén utilizando ese vago recurso para hacer creer a la gente que "La casa de los famosos México" es un juego arreglado.

"Televisa me puso en este proyecto, ya depende de mí si la cago o no, es el público el que decide sin me sacan o no; si la cago la gente me saca", expresó convencido.

El actor de "Soñadoras", que dentro de la casa ha hecho una buena mancuerna con Mario, dejando atrás su desencuentro con él durante la primera semana, admitió que Agustín, quien ha dicho que no sabe actuar, cantar ni conducir, está ahí por Nicola Porcella, el segundo lugar de la primera edición de "La casa de los famosos México".

"Perdóname que lo diga así, pero Agustín está aquí por Nicola, es el mejor amigo de Nicola y de Wendy", dime ¿quién lo puso aquí?, Televisa, no me empu**, me ofende", expresó el conductor de 49 años, quien, frente a sus compañeros de Cuarto Mar, reiteró: "No me protege nadie".

Arath de la Torre dio mucho de qué hablar hace unos días por los comentarios que recibió de Ricardo Peralta, quien de manera equivocada lo tachó de homofóbico; Mariana Echeverría, la cuarta expulsada, se disculpó con Andrea Escalona por asegurar que ella no soportaba a Arath.