Avante: Orgullosa pese a polémica:

Selena Gomez se refirió a la controversia por racismo que ha rodeado en las últimas semanas a su coprotagonista en la película nominada al Óscar, Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón. Durante su intervención, Gomez aseguró que no tiene "ningún arrepentimiento" por haber participado en la producción.

En la noche del domingo, en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, un moderador le preguntó cómo se sentía en medio del caos que ha rodeado la campaña de Emilia Pérez rumbo a los premios de la Academia.

"Estoy muy bien. Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir sintiéndome orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera", comentó la estrella de 32 años, cuya respuesta fue aplaudida por el público.

EN LA MIRA

La película dirigida por Jacques Audiard ha estado en el centro de la atención luego de que en enero resurgieran publicaciones en redes sociales de Gascón, con comentarios polémicos sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los premios Óscar. Como consecuencia, Netflix decidió distanciarse de la actriz y dejar de apoyar su campaña en la temporada de premios.

Gomez también fue mencionada en un tuit atribuido a Gascón, en el que presuntamente la llamaba "rata rica". Sin embargo, la actriz española negó haber publicado dicho comentario en una entrevista con CNN en Español.

"Por supuesto que eso no es mío. Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Jamás me referiría a ella de esa manera", declaró Karla Sofía.

EXPERIENCIA ÚNICA

A pesar de la controversia, Gomez destacó la experiencia de trabajar en Emilia Pérez y la oportunidad que le brindó Audiard.

"Que alguien viera en mí algo más allá de lo obvio fue una experiencia muy especial. El director realmente confió en mí, y estoy muy agradecida porque pude demostrarle a la gente que soy capaz de hacer más. Espero que esto sea solo el comienzo para mí en este ámbito", dijo Selena en el evento.

Gomez, quien no recibió una nominación al Óscar por su actuación pero sí fue reconocida en los BAFTA y los Globos de Oro, agregó que está lista para enfocarse en la actuación por un tiempo.

"No sé, me va a ser difícil volver a la música después de esto", agregó.

PONEN DISTANCIA

Por su parte, Zoe Saldaña, compañera de reparto de Gomez en la película, ha tomado distancia de los comentarios de Gascón.

"Me pone muy triste porque no apoyo esto y no tengo ninguna tolerancia hacia cualquier discurso negativo contra personas de ningún grupo", expresó Saldaña durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres.

La semana pasada, Jacques Audiard, reveló que había roto lazos con Gascón. Tras esta declaración, Gascón anunció que dejaría de hablar públicamente sobre la película.

"Después de la entrevista con Jacques, que entiendo, decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí solo.

"Espero que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia. Pido disculpas sinceras a todos los que han resultado heridos en el camino", escribió la actriz española en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

ENFRENTA A LOS MEDIOS

El domingo, Selena Gomez y Karla Sofía Gascón estaban agendadas para recibir el Premio Virtuoso en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Sin embargo, tras la ausencia de la española, la cantante se vio obligada a abordar las constantes polémicas de su película, Emilia Péreza, al subir al escenario para recibir su premio, Gomez decidió ser neutral en su discurso, reconociendo los golpes que ha recibido el filme, nominado a 13 premios Óscar, a la vez que lo siguió defendiendo a capa y espada.

