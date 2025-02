La mansión de lujo de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y su prometido, el productor musical Benny Blanco, siguen con sus planes de matrimonio pues ya compraron una mansión de 35 millones de dólares en Beverly Hills, donde planean pasar su vida de casados.

Así lo informó TMZ este martes, asegurando que la pareja consiguió la enorme casa a finales de 2024. Se trata de una mansión con siete habitaciones, 12 baños, su propia biblioteca y un solárium de invernadero.

También destacan una enorme escalera de caracol, un gimnasio y una extensa alberca. Por si fuera poco, la residencia está relacionada con un cineasta de renombre en Hollywood, quien fuera su anterior dueño. Se desconoce la identidad del director.

La noticia llega unos días después de que Benny le festejara a la actriz y cantante el Día de San Valentín, regalándole una bañera llena de queso derretido, un regalo que varios vieron como "extraño".

En diciembre de 2024, Selena reveló que Benny, de 36 años, le propuso matrimonio durante un romántico picnic en un parque, brindis con champán y la comida chatarra favorita de ambos: Taco Bell.

El anillo de compromiso de Selena, cuya fortuna, de acuerdo Bloomberg, asciende a 1.3 mil millones de dólares, es un diamante de talla marquesa de alrededor de 6 quilates, engastado en una banda y valorado en aproximadamente 225 mil dólares.

Por si fuera poco, Gomez anunció un nuevo álbum musical junto a su futuro esposo, el cual se lanzará el 21 de marzo y llevará como nombre I Said I Love You First.

"Estamos ansiosos por compartir este proyecto especial con ustedes pronto", escribió Gomez en Instagram, mientras que Blanco compartió en su cuenta oficial un detrás de cámaras de la sesión de fotos de su álbum: "No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo", escribió el productor.