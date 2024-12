Selena Gómez y Blanco derrochan amor tras sellar compromiso

Por: Agencia Reforma

Diciembre 30, 2024 - 07:10 p.m.

Tras anunciar su compromiso el pasado 12 de diciembre, Selena Gómez y Benny Blanco no han dejado de derrochar amor y mostrarlo a sus seguidores en redes sociales.

La cantante y actriz, principalmente, es quien ha estado mostrando lo bien que la están pasando ella y su futuro en esposo en esta época vacacional.

"Espero que todos tengan unas hermosas vacaciones", escribió la artista de 32 años junto a una serie de fotografías que compartió en Instagram, donde se le ve disfrutando con el productor de 36 años.

Selena Gómez y Benny Blanco anunciaron su compromiso el 12 de diciembre mediante un posteo en Instagram donde "presumieron" el anillo en mano y algunas imágenes juntos.

Las fotografías dejaron ver detalles de la propuesta de matrimonio, que se suscitó en medio de un romántico pícnic.

¿Cómo comenzó el romance entre Selena y Benny?

Los futuros esposos iniciaron su romance a mediados de 2023, aunque se conocieron desde 2014, cuando él produjo los sencillos "Kill 'Em with Kindness" y "Same Old Love", pertenecientes al segundo álbum de estudio solista de la famosa, titulado Revival.

Poco tiempo después trabajaron juntos de nuevo en "I Can't Get Enough", en colaboración con Tainy y J Balvin, el cual lanzaron en marzo de 2019.

La fórmula la repitieron con "Single Soon", que salió el año pasado.