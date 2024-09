¿Por qué Selena Gomez no podrá tener hijos?

Con tan sólo 32 años, Selena Gomez se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la industria internacional, una actriz reconocida, una empresaria exitosa y uno de los rostros en la lucha a favor a de la salud mental.

Y es que, hace algunos años, Selena decidió hacer público sus problemas de ansiedad, depresión y el trastorno bipolar que le fue diagnosticado en 2016; además de que también ha enfrentado otros padecimientos como el lupus.

Ahora, la cantante y actriz habló sobre una de sus batallas más personales: la maternidad, pues a pesar de que en repetidas ocasiones ha expresado sus deseos de ser madre, sus condiciones médicas no se lo permiten.

En entrevista para la revista "Vanity Fair", la intérprete de "Bad Liar", confesó que esta noticia fue un golpe muy duro para ella; sin embargo ya ha tenido tiempo para procesarlo y vivir su duelo: "Nunca antes he contado esto, pero desafortunadamente no puedo tener hijos propios. Eso fue algo que tuve que llorar por un tiempo", dijo.

En 2017, Gomez tuvo que someterse a un trasplante de riñón. A esta condición se suman los efectos que los medicamentos que toma para tratar sus problemas de salud mental ocasionan en su cuerpo; si esto ya es complicado, un embarazo podría resultar mortal, tanto para ella como para el bebé.

Pero esta situación no ha hecho que Selena pierda las ilusiones de formar su propia familia. A pesar de no poder embarazarse, la cantante no ha descartado recurrir a otras alternativas como la subrogación o la adopción.

"Estoy en un lugar mucho mejor con eso. Es una bendición que haya personas dispuestas a hacer subrogación o adopción, ambas son grandes posibilidades para mí", agregó.

Esta no es la primera vez que la estrella habla sobre su deseo de ser madre. En mayo de este mismo año, confesó a la reviste "TIME" que, antes de que su actual pareja, Benny Blanco, llegara a su vida; tenía planes de iniciar el proceso de adopción de un bebé apenas cumpliera los 35 años.

Recientemente Selena ha desatado rumores de una próxima boda, y es que no solamente se declaró perdidamente enamorada de Blanco, también apareció luciendo una sospechosa sortija que muchos aseguraron era de compromiso.