Posa ¡muy atrevida!

El look audaz de Selena Gómez en W Magazine.

Por: El Universal

Enero 06, 2025 -

Este es un fin de semana importante para Selena Gómez, con la celebración de los Globos de Oro a la vuelta de la esquina, premios a los que está nominada este año por sus interpretaciones en el musical "Emilia Pérez" y la serie "Only Murders in the Building".

La publicación W Magazine honra a 34 actores que destacaron en producciones del año pasado. Entre las actrices se cuenta Selena, quien posa con un par de atuendos atrevidos y estilosos para la revista, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott.

El estilismo de Selena Gómez en W Magazine: ¡Viva el bralette!

Selena Gómez sorprende con un look colorido y sensual, además de glamoroso. Un tono de rosa medio es el protagonista en la fotografía de portada de W Magazine.

La actriz, de origen latino, posa relajada en un sofá con unos leggings acanalados y semitransparentes de cintura alta de la marca de lujo Prada; los complementa como si fueran piezas de un mismo conjunto, con un bralette de tono similar de la firma de lencería Araks.