Celebra en grande

L a cantante Selena Gomez, quien cumplirá 33 años este martes 22 de julio, reunió este fin de semana a sus seres queridos, entre ellos a su prometido Benny Blanco y a su mejor amiga, Taylor Swift, para celebrar en grande la fecha.

"Mientras me preparo para celebrar mi cumpleaños 33, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble camino que me ha traído hasta aquí", escribió Gomez en Instagram junto a una serie de imágenes. "Este último año ha sido realmente el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho a todos ustedes".





FIESTA TEMÁTICA

Para la celebración, una fiesta con temática de los años 70, Selena lució un conjunto brillante y escotado de Nadine Merabi, que combinó con un abrigo de piel blanco, un collar de diamantes de Brilliant Earth x Jane Goodall y su anillo de compromiso de diamantes.

El productor musical, por su parte, lució una camisa de seda con estampado de leopardo bajo un blazer de terciopelo mientras besaba y abrazaba a su prometida en varias instantáneas.

SU MENSAJE

"Al comenzar este nuevo año, me llena de emoción y esperanza por lo que está por venir", añadió Selena en su posteo. "Espero compartir más momentos con todos ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. Los quiero con locura".

Entre las amigas invitadas al festejo destacaron Taylor Swift, quien posó con la cumpleañera en un fondo con globos, y Sofia Carson, mientras que Nina Dobrev y Lilly Collins la felicitaron en los comentarios.

AGRADECIDA

"Gracias por su inquebrantable amor y amabilidad. Ya sea que me hayan animado desde las gradas, compartido mis altibajos o simplemente me hayan escuchado, han hecho de este año algo inolvidable. Me siento profundamente agradecida por todo su amor".

De acuerdo con TMZ y Page Six, la exclusiva fiesta se realizó en el histórico Hollywood Roosevelt Hotel.

SÚPER LOOK

