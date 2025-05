Deja claro que es feliz

Selena Gomez no necesitó pronunciar una sola palabra para aclarar el estado de su relación con su prometido, Benny Blanco, en medio de los rumores sobre una supuesta traición por parte del productor. La cantante reaccionó a su manera, con una publicación.

Horas después de que comenzaran a circular las versiones, incluso de una posible ruptura, Selena compartió en Instagram una tierna fotografía en la que Benny aparece sosteniendo a un bebé en un brazo y a un perro en el otro. A esta imagen le siguió otra en la que ella sonríe a la cámara, lo que algunos interpretaron como una respuesta silenciosa para desmentir las especulaciones.

Por otro lado, la actriz de "Only Murders in the Building" también aprovechó para compartir su felicidad por su álbum conjunto con su futuro esposo, I Said I Love You First. "Muy agradecida por todo este proceso. Espero que disfruten el resto del álbum. Por alguna razón siento que no he terminado", escribió, dejando claro su entusiasmo por el proyecto.

El productor fue vinculado románticamente con Theresa Marie, amiga cercana de Selena. Esta historia cobró fuerza tras una publicación en X (anteriormente Twitter), que afirmaba que Benny se había suscrito a la cuenta de OnlyFans de Theresa. Posteriormente, Selena dejó de seguir a su amiga en redes, lo que avivó aún más las sospechas sobre una posible traición.

Una cuenta de seguidores de Selena apuntó que, días antes de que ella dejara de seguir a Theresa, Benny fue visto cenando a solas con la creadora de contenido. Además, otros señalaron que Theresa había celebrado el nombramiento de Benny Blanco como uno de los hombres más sexys del año, según la revista People.