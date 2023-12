Selena Gomez comparte fotografía al lado de su pareja Benny Blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Selena Gómez se encuentra más enamorada que nunca, como lo confirmó hace unas semanas al revelar su relación con el productor Benny Blanco. El suceso marca un nuevo capítulo después de la tumultuosa relación que tuvo con Justin Bieber y otros historiales amorosos que no resultaron como esperaba.

A pesar de que ella misma lo reveló, algunos usuarios en redes sociales expresaron su descontento con la elección de Gómez, argumentando que el creador no posee el mismo atractivo que otras celebridades con las que ha salido. Asimismo, Benny la críticó 2020, señalándola de oportunista y desesperada por la fama cuando lanzó su línea de maquillaje, por lo que sus fans aseguran no tendrán un final feliz. Sin embargo, la estrella no dudó en poner límites y respondió en su perfil de Instagram: "Él es absolutamente todo en mi corazón".

En un acto de autenticidad, la actriz detalló que Blanco es lo mejor que le ha sucedido y que ha encontrado la felicidad a su lado. Invitó a sus fanáticos a celebrar esta nueva etapa en su vida, declarando: "Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida en absoluto".

A unas semanas de las contundentes declaraciones, la voz de "Naturally" compartió una segunda imagen junto a su novio.

Utilizando la misma red social, la estrella de "Only Murders in the Building" publicó una serie de fotografías con algunos de sus seres queridos bajo el título: "Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana". Entre las imágenes, destacó una romántica fotografía en blanco y negro donde ambos comparten un beso mientras están recostados, escena que generó comentarios sumamente positivos como "Estoy tan feliz por ti. Te mereces el mundo" y "Nos encanta verte viviendo tu mejor vida". Asimismo, hubo algunos fanáticos decepcionados por no tener una posibilidad con la intérprete de "Naturally".

La pareja lleva conociéndose desde hace tiempo; en 2018 trabajaron juntos en la canción "I Can't Get Enough", donde Gomez compartió créditos con J Balvin y Cardi B.

Benjamin Joseph Levin, nombre real de Blanco, es un conocido música, cantautor y productor musical estadounidense.

A sus 35 años cuenta con una carrera sólida dentro de la industria, pues ha trabajado al lado de grandes estrellas como Dr. Luke, Katy Perry, BTS, Snoop Gogg y Britney Spears.

Comenzó a cobrar relevancia en 2007 tras colaborar con la banda Spank Rock, sin embargo, el mismo ha señalado como su primer gran éxito el tema "Circus" de la llamada "Princesa del pop".