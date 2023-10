Will Smith seguirá apoyando a Jada

CIUDAD DE MÉXICO

La relación que existe entre Will y Jada se ha convertido en un verdadero signo de interrogación para sus fanáticas y fanáticos, luego de que la actriz de 52 años dijera durante una entrevista para NBC News que se había separado del actor de 55 años desde 2016, sin embargo, habían tomado la decisión de seguir apareciendo junto en eventos y apariciones públicas, lo que causó la indignación y la molestia de sus seguidores, quienes se sintieron engañados.

Pero lo que más ha llamado la atención es la supuesta frialdad con que Pinkett Smith ha hablado del vínculo que la une con el ganador del Premio Oscar por 26 años, lo que ha hecho que las y los internautas se cuestionen cuál es el sentimiento que no le ha permitido tomar la decisión de divorciarse de Will, pues la actriz también aseguró que la cachetada que el actor propinó en contra del comediante Chris Rock, cuando éste hizo una broma acerca de la alopecia que padece no fue para defenderla a ella, sino como un impulso exagerado de Smith.

Sin embargo, en otra entrevista que concedió para hablar de su libro, Jada se contradijo asegurando que esa cachetada fue la que evitó que firmaran el divorcio.

Todas estas respuestas que la actriz ha hecho a los cuestionamientos acerca de su matrimonio han causado confusión, a tal grado de sus seguidores le han solicitado que deje de hablar sobre la vida íntima que comparte con Will, que desde que golpeó a Chris Rock fue condenado y cancelado por muchas y muchos, pero ahora pareciera recibir el beneficio de la duda de varios usuarios que compadecen su situación, pues a pesar de que se ha mostrado solidario con Pinkett Smith, consideran que ella no ha sido recíproca con la discreción con la que él mantiene su relación.

De hecho, los propios hijos de la pareja, Willon y Jaden, dijeron hace unos días que se sintieron mal por su padre, luego de todos los detalles que su madre reveló a medios de comunicación.

Aunque ni lo dicho por Jada ni la presión de las redes sociales ha podido con el actor, que se mantiene firme ante el amor que siente por su esposa, con quien se casó en 1997, ya que hoy fue captado acompañándola en su visita a la Biblioteca Enoch Pratt, ubicada en Baltimore, la ciudad natal de la actriz, motivo por el que habría asistido a esa conferencia, ya que representa un lugar importante en la vida de la actriz, que creció en medio de la austeridad y las adicciones que su madre y padre tenían.

Los actores fueron captados de buen humor, conviviendo con sus dos hijos, quienes también se hicieron presente, a lado de Troy Smith, el primogénito del actor, a quien tuvo a lado de Sheree Zampino. Todos juntos acudieron a la promoción de "Worthy" para apoyar a la actriz, que también ha confesado que, en medio de la depresión y la crisis de los 40, han sido sus hijos los que le han impulsado a seguir adelante ante las adversidades.

Durante su aparición, Will no se quedó callado y, en cambio, abrazó a Jada y expresó abiertamente que él la seguirá apoyando: "Voy a estar para ella y apoyarla el resto de mi vida", pues la describió como "la mejor amiga que (ha) tenido en este planeta", según lo reportó esta mañana "TMZ".

En este momento, la pareja sigue denominado el estatus de su relación como incierto, como también no descartan la posibilidad de reconciliarse, pues en el caso de Will, leer el libro de su esposa, lo ha hecho conocer una parte de la madre de sus hijos que nunca apreció.

"Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, aparece una especie de ceguera emocional, es muy fácil perder la sensibilidad hacia los matices ocultos y las bellezas sutiles (que tiene tu pareja)", admitió Smith.