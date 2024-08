Hugh Jackman comparte detalles de su dieta para Deadpool y Wolverine

Hugh Jackman sabe que para encarnar a un superhéroe no es suficiente con meterse en la piel del personaje; también hay que darle cuerpo —y vaya que lo hizo. Los impresionantes músculos que lució en "Deadpooly Wolverine" no son obra de magia, sino el resultado de una estricta dieta y un entrenamiento riguroso que lo llevó al límite.

El actor australiano apareció recientemente en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", donde habló sin tapujos sobre los lineamientos alimenticios a los que se sometió para la película.

Primero, Jackman, de 55 años, hizo una broma al decir que su plan dietético consistía en "piedras fritas". Más adelante, explicó que durante meses consumió 6 mil calorías diarias, una cifra que, aunque esencial para su entrenamiento, no siempre resultaba placentera. "Y no son las calorías que uno quiere necesariamente. Por ejemplo, media pizza tiene 6 mil calorías. Pero no, esto es pollo, y es tilapia y frijoles. Tilapia y frijoles. No sé por qué tilapia. Debe ser algún pescado magro y judías verdes", reveló.

Además, Jackman explicó que este régimen alimenticio se extendió debido a la huelga de Hollywood, que terminó en julio de 2023, para mantener la misma forma durante toda la producción. "Hay una escena en particular en la que realmente quería centrarme en mi apariencia. Y el director Shawn (Levy) me dijo: '¿Dónde quieres hacer esa escena?'. Y yo le dije: 'Dejémosla para el final'. Y entonces llegó el momento y pensé: 'Oh, ¿por qué dije eso?'", admitió.

Jackman añadió feliz que el esfuerzo para parecerse a Wolverine valió totalmente la pena.

De acuerdo con el "Manual MSD", las mujeres adultas necesitan entre mil 800 y 2 mil 400 calorías al día, dependiendo de su nivel de actividad física, mientras que los hombres adultos entre 2 mil 200 y 3 mil calorías al día, también dependiendo de su nivel de actividad.

Los rangos son aproximados y pueden variar según factores individuales como la edad, el metabolismo, la masa muscular, entre otros.

A través de sus redes sociales, Hugh Jackman reveló los ejercicios que siguió durante el último año para encarnar a su famoso personaje. Utilizando el hashtag #BecomingWolverineAgain, publicó fotos y videos de sus intensas sesiones de entrenamiento, mostrando cómo usa equipos típicos de gimnasio para mantener y mejorar su condición física.

Rutina matutina de Hugh Jackman

La rutina de ejercicios de Jackman, detallada por MejorconSalud, se dividía en dos sesiones diarias. La primera sesión, de dos horas, se centraba en el entrenamiento aeróbico y ejercicios de fuerza. Entre los ejercicios realizados estaban:

Peso muerto con barra trampa: Este ejercicio tonifica la espalda y las piernas, además de los muslos y abdominales. También requiere activar las fibras musculares de los brazos para sostener la barra. Vitónica explica que se realiza de pie frente a una barra en el suelo, con las piernas ligeramente separadas y las rodillas flexionadas. Se inclina el tronco hacia adelante, manteniendo la espalda recta, y se coge la barra con las manos en pronación. Inspirando, se endereza el cuerpo hasta volver a la posición inicial, espirando al final del movimiento.

Sentadillas de ciclista: Con los talones elevados, esta variante de sentadilla aísla los cuádriceps y requiere estabilización del core, fortaleciendo el abdomen.

Sentadillas divididas con salto: Fortalecen cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, añadiendo un componente de potencia explosiva. Según Sport City, las sentadillas trabajan varios grupos musculares, fortalecen articulaciones y mejoran la estabilidad y el equilibrio, además de estimular el sistema cardiovascular y eliminar toxinas.

Elevaciones de pantorrillas sentado con barra: Al agregar peso sobre los muslos, se cambia la dinámica del ejercicio, aumentando la resistencia.

Estocadas: Jackman no se limitó a las estocadas clásicas, sino que combinó diversas modalidades para activar diferentes fibras musculares. Mayo Clinic señala que las estocadas trabajan principalmente los cuádriceps, isquiotibiales y glúteos.