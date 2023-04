Presume secretos con Babo

Belinda y el Babo, vocalista de Cartel de Santa mantienen una amistad que la mexicana presumió en España, donde en una dinámica mostró algunos secretos de su Instagram, y habló de algunas fotos que han sido muy comentadas por sus fans, quienes amaron que Beli hablara de Babo.

La cantante mexicana, que está en plena promoción de la segunda temporada de "Bienvenidos a Edén" platicó y presumió amistad con Babo

A Belinda le gusta mucho Instagram porque puede mantener comunicación directa con sus fans, así lo dijo en entrevista con la revista "Glamour" España, y entre los mensajes directos que mostró estuvo uno que llamó mucho la atención en México, el del rapero Babo, de Cartel de Santa, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones.

Babo le ha dedicado mensajes a Belinda varias veces, en una de ellas le pidió que "ya le levantara el castigo", en otra ocasión, en una foto escribió: "Belinda, tú y yo dando el roll en un camello, no lo sé, piénsalo, o te yuyeas?, haciendo referencia a la youtuber Yuya, a quien Babo trató de conquistar sin éxito.

Conversaciones de estudio, de música de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado esto",

Belinda dijo que le encantaba la música de Babo, y recomendó que lo escucharan,

además, mostró un video en el que Babo aparece cantando; la también actriz, y exnovia de Christian Nodal, aseguró que el rapero suele compartirle sus creaciones musicales, como en esa ocasión.

"Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", dijo.